竹北市雙市黃金線接駁今通車 未完備核准設站上路惹議

新竹縣竹北市公所今天起啟動雙市黃金線接駁交通，即刻救援來不及搭乘既有公共運具的學子，卻遭外界質疑還未取得新竹縣市政府同意站點與時間，就直接上路惹議。對此，竹北市公所回應，該路線為紅牌遊覽車，就像百貨公司的接駁車，無需申請路權，針對停靠點日前已先發文給縣市政府，市府有口頭同意。

雙市黃金線穿梭於竹縣竹北市、新竹市，安排2條試營運路線，搭配45人座車輛，作為本學期的短期試點。今天一早這2條路線分別停靠高鐵新竹站、經水圳森林公園，至客家文化園區三站後前往竹市新竹高中、新竹高商，另條是由家樂福出發、經縣立體育館至喜來登飯店，再前往新竹市。

外界質疑車輛屬遊覽車，應不能設站載客，有違規的疑慮。若為學生專車，則應向縣市政府主管機關申請路線並報准備查。不具名的民代批評，黃金通學線雖立意良好，但在行政程序上不夠周延，更挑戰地方政府行政權。此外，未經申請路權而占用公車站牌，違停影響交通安全，若依法開罰，將讓此樁好意蒙上陰影，建議竹北市公所應待主管機關審查流程完成後再進行，避免不必要的爭議。

對此，新竹縣府回應，日前公所申請停靠公車點，未敘明路線、站點及營運時間，除水圳公園站、客家園區站，此兩站是竹北市區公車停靠站，其他路線相關站點的停靠皆尚未取得主管機關同意，恐有違停影響交通安全之嫌，要求公所應盡快以正式公文回覆。

新竹市府交通處表示，此專車可解決學生通學交通，市府樂觀其成，然公所發文向市府申請停靠公車站，惟未敘明路線、站點及營運時間，並請其補充資料，市府在15日接獲公所資料，16日從新聞得知其路線將於3天後正式營運，為使路線如期運作，原則同意停靠竹市公車站，並要求公所盡快完成內部程序並以正式公文回覆。

竹北市公所表示，此路線是紅牌遊覽車，就像是百貨公司的接駁車，加上免費路線，沒有路權的問題，也無需送到縣市的公車審議委員會，日前已發文給縣市政府，希望能同意公車靠站使用。公所強調，這兩條路線上放學都只開一班車，不影響到原本公車的運作，行駛路線亦未與快捷九號重疊，盼在不影響現有業者權益下，補足學生通勤需求。