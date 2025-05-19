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台積電帶動寶山人口激增將多5千人 議員促加速公共建設

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
台積電寶山２期可望於今年底、明年初進入量產，寶山鄉多個大型建案也將陸續完工交屋，預計人口將從現有1.4萬多增加到2萬人。記者郭政芬／攝影
台積電寶山２期可望於今年底、明年初進入量產，寶山鄉多個大型建案也將陸續完工交屋，預計人口將從現有1.4萬多增加到2萬人。記者郭政芬／攝影

台積電寶山２期可望於今年底、明年初進入量產，寶山鄉多個大型建案也將陸續完工交屋，預計人口將從現有1.4萬多增加到2萬人，總增加約5千人，交通也會更加繁重。新竹縣議員邱坤桶關心鄉內消防分隊、派出所、衛生所新建與交通進度，呼籲縣府要將寶山鄉納為整體建設的一環，協助在地的需求。

邱坤桶指出，明年台積電廠區完工，加上遷入人口多，寶山分駐所空間不足、消防分隊勤務量大、新的衛生所何時蓋好？這些都是與民生相關的需求，他呼籲縣府重視。

楊文科回應，縣府和中央近年來挹注寶山鄉建設、道路的經費相當驚人，寶山未來前景可期，對於相關建設進度及爭取新建分駐所，縣府會拿出魄力溝通協調，並爭取議會支持經費補助。

消防局表示，因應竹科規模擴大帶動寶山地區發展，消防需求增加，已與竹科管理局協調，無償借用寶山一期停車場用地約1210坪，規畫建設第四大隊暨竹科分隊及訓練設施，總經費約3億937萬元，其中內政部補助1億7千萬元，自籌1億3937萬元。目前完成設計發包及相關審議，預計115年初開工，116年完工啟用。

衛生局表示，寶山鄉衛生所新建工程地下1樓、地上4樓，總樓地板面積約1325坪，設計監造案已決標。

工務處指出，寶山鄉竹47-1雙林路拓寬工程（新林路路口至南隘段）預估經費14.45億元，核定後預計118年完工；竹85線拓寬工程預估經費23.45億元，核定後預計119年完工，兩案均待公路局審議。

警察局說明，寶山分駐所現有18名員警，空間合併原戶政事務所廳舍後約104坪，空間足夠，僅需維護整理。重建計畫將待竹43縣道拓寬工程確定後再啟動。

新竹縣議員邱坤桶（中）關心鄉內消防分隊、派出所、衛生所新建與交通進度，呼籲縣府要將寶山鄉納為整體建設的一環，協助在地的需求。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員邱坤桶（中）關心鄉內消防分隊、派出所、衛生所新建與交通進度，呼籲縣府要將寶山鄉納為整體建設的一環，協助在地的需求。記者郭政芬／攝影

衛生所 楊文科 新竹 台積電

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