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1年少約70億衝擊苗栗財政 鍾東錦盼新財劃法盡快上路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳永賢關心財政問題，縣長鍾東錦（圖）強調苗栗立場，希望新版財政收支劃分法盡快上路，挹注額外財源。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳永賢關心財政問題，縣長鍾東錦（圖）強調苗栗立場，希望新版財政收支劃分法盡快上路，挹注額外財源。記者范榮達／攝影

苗栗縣普通統籌分配稅款、一般性補助款今年初估短少約70億元，效應將於下半年逐漸浮現，縣長鍾東錦認為苗栗因財政接受控管不能舉債，衝擊最嚴重，希望新版財政收支劃分法盡快上路解決燃眉。

苗栗縣普通統籌分配稅款今年2、3月獲配月平均撥付數7至8成，4月以55.64％撥付，縣府財政處指出，截至4月底分配稅款，較預算短收約5.94億元，推估全年短少約33.2億元，此外，中央一般性補助款5月起緩撥25%，凍結數推估33.74億元。

財政處指出，今年歲入總預算279.61億元，普通統籌分配稅款、一般性補助款短少66.9億元，占了約24%，上半年還有房屋稅、牌照稅等收入因應，下半年情必嚴峻，新版財劃法施行，釋出額外財源，以利相關施政。

鍾東錦今天在縣議會答覆議員陳永賢質詢時，表示新竹縣長楊文科很快舉債100億元解決這個困難，苗栗縣沒有舉債空間，因此影響最大，他偕同立委陳超明、邱鎮軍日前拜會主計總處主計長陳淑姿等人，也知道苗栗的窘境，承諾研提方案，向行政院長卓榮泰報告，縣府財政處、主計處，及秘書長陳斌山等人，討論過應對方案，但也一定需要中央幫忙。

鍾東錦說，他不認為新財劃法，對行政院傷害有很大？行政權在行政院，民主政治講究的就是制度，而不是人治，既然有制度可以遵循，財劃法公不公平是另外一回事，朝野協商各縣市不管分多或分少，都已經有增加，站在苗栗縣的立場，非常歡迎、非常巴望著能夠盡快實施，

苗栗縣普通統籌分配稅款、一般性補助款今年初估短少約70億元，縣長鍾東錦（左三）等人日前拜會主計總處主計長陳淑姿（右一）等人反映。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣普通統籌分配稅款、一般性補助款今年初估短少約70億元，縣長鍾東錦（左三）等人日前拜會主計總處主計長陳淑姿（右一）等人反映。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣議員陳永賢（圖）關心財政問題，縣長鍾東錦強調苗栗立場，希望新版財政收支劃分法盡快上路，挹注額外財源。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳永賢（圖）關心財政問題，縣長鍾東錦強調苗栗立場，希望新版財政收支劃分法盡快上路，挹注額外財源。記者范榮達／攝影

鍾東錦 財劃法 苗栗縣

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