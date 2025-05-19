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積極行動派里長！通霄烏眉里長溫昌瑞增「接送」服務

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
烏眉里長溫昌瑞被電話拜託「幫忙載一下」都快變成常態，因此大方對里內新增一項新的「接送」服務。圖／溫昌瑞提供
烏眉里長溫昌瑞被電話拜託「幫忙載一下」都快變成常態，因此大方對里內新增一項新的「接送」服務。圖／溫昌瑞提供

苗栗縣通霄鎮有長壽村之稱的烏眉里，人口老化嚴重，獨居老人很多，里長溫昌瑞平日為民服務工作貼心又細微，當中又以獨具的「接送」服務深獲里民好口碑，也讓在外工作的年輕里民真心感謝不已。

烏眉里屬於偏遠地區，人口有900多人，80歲以上老人70多位，其中最高齡人瑞已有104歲，以前巡守隊還常見7、80歲隊員深夜出勤，後來因保險年齡限制才逐漸退出義工工作。

由於有很多年輕一輩在外工作打拼，留下老人家在家鄉生活，尤其是獨居者，平日臨時身體不適看診或搭車要到車站外出多有不便。

以「歡喜做、甘願受！」當座右銘的烏眉里長溫昌瑞，這是第一次當里長，夫妻同心，常自動發起里內偏遠道路除雜草、清除垃圾工作，近來新增一項新的接送服務備受矚目。

昨晚間他接送一名里內老人到火車站搭車後有感而發，在臉書發文「服務里民是我的榮幸，只要做得到，年輕人拜託一通電話火車站接送長輩！」網友紛紛點讚，還稱許他是積極行動派里長，「最棒的里長，給你100個讚！」

溫昌瑞說，其實剛當上里長就常遇有老人家身體不適，臨時看診或深夜急診，卻面臨家中年輕一輩趕不回來或叫不到計程車困境，因此常被電話拜託「幫忙載一下」都快變成常態。

雖說接送服務並無收費，有時到院後還需幫忙辦理就醫手續或陪診至其家人趕到接手；若遇緊急情況還是會幫忙叫救護車較適當，第一時間也是先陪同到院再聯繫家人，有時他在外地沒空則由妻子出面幫忙。

計程車 獨居老人 巡守

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