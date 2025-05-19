竹市托育補助申請至6月15日 企業設施補助最高500萬

新竹市政府鼓勵企業增設哺（集）乳室與托兒設施，並配合勞動部補助辦法，提供事業單位育兒設施與相關措施的經費補助，市府今指出，今年度第2次補助申請作業已啟動，即日起至6月15日止，補助項目包括設置哺集乳室最高補助2萬元；新建托兒設施（如托嬰中心或幼兒園）者，最高補助500萬元等，若企業有設置或改善托兒設施與相關措施的規畫，務必把握機會踴躍申請。

市府指出，市府長期積極倡導及鼓勵生育，並推動各項政策，包含凍卵補助、生育津貼加碼、好孕專車擴大使用等，期盼有效提高生育率。同時透過提升托育補助、推動企業設置哺集乳室與托兒設施，期望讓每一位想成家的市民都能無後顧之憂。呼籲企業善加利用勞動部相關補助，積極投入友善育兒措施，一同為提升生育率、改善職場環境共同努力，讓勞工能安心工作、安心育兒、讓新竹成為更適合育兒與就業的城市。

勞青處表示，依「性別平等工作法」第23條規定，雇用100人以上的事業單位應設置哺集乳室與托兒設施措施，但不論事業單位規模大小，只要符合補助要件，皆可申請相關經費。補助項目包括設置哺集乳室最高補助2萬元；新建托兒設施（如托嬰中心或幼兒園）者，最高補助500萬元；既有設施改善或更新每年最高補助50萬元；若企業提供居家式托育服務，或協助員工子女送托於托育機構，也可申請每年最高60萬元的托兒津貼。

勞青處說明，有意申請此次補助的企業，請於6月15日前至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」申請專區填寫並上傳申請書表，申請方式可選擇線上送件或掛號郵寄。如有疑問，歡迎撥打勞動部免付費專線1955，或聯繫市府勞工及青年處03-5324900，將由專人提供協助。