桃市20萬用戶今起大規模停水 31處供水站啟動供水

台水公司進行大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等5合1工程，桃園、新北林口今日起大規模停水，其中，桃園市停水總戶數約20萬戶，最長停水23小時。桃園市停水應變中心已於5日成立，並於今早8點正式開設，副市長王明鉅主持會議時表示，因應大規模停水，市府除事先開設應變中心因應，也將於停水期間密切掌握工程及復水進度。

此次應變中心開設，包含經發局、民政局、消防局、警察局、智發會、新聞處與台水公司均派員進駐。

市府表示，此次停水時間自19日8時起至20日7時止，最長停水為23小時，停水影響區域包括本市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區。本市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。