竹市東門市場昏暗 市府協助改善照明

新竹市百年歷史的東門市場是夜生活的代表，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食勝地，但市議員林彥甫接獲攤商反映，市場中正路入口右轉巷道照明不足，盼改善照明，提升夜間安全性，市府說，日前經協調會，自治會決議協助辦理燈具裝設，目前也已改善完成。

東門市場在大同路上，鄰近新竹市政府、市警局，1977年改建後至今，歷經轉型逐步知名的美食聚集地，白天早市、晚上美食宵夜，菜市場與夜間攤位共存的獨特風情，也吸引許多觀光客，林彥甫接獲市場攤商反映，中正路入口右轉巷道照明不足，冬季日照時間又短，更顯昏暗。

林彥甫說，市府評估認為有改善必要，隨即由市場自治會自行出資，增設2盞照明燈具，如今巷道明亮，攤商及行人行走更安心，另市場1樓的整修工程已順利完工，待場地整理後，即可拆除圍籬對外開放。

3樓「青年創生基地」仍在施工，期待空間更新後，帶來煥然一新的市場風貌，及更加舒適宜人的購物環境。

市府產發處表示，有關市場周邊照明不足問題，市府積極研議改善措施，今年2月21日與東門市場自治會協調會議討論，相關改善作業後續完成，有效改善巷道照明不足情形，提升整體營運環境與夜間安全。