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桃市公務員缺額 加班時數居高

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府遭質疑公務員加班時數高，部分單位更出現人力短缺問題。市府坦言，桃園處於建設期，業務特別繁重，人事處將爭取更多員額。圖為桃園市政府。圖=／聯合報系資料照片
桃園市政府遭質疑公務員加班時數高，部分單位更出現人力短缺問題。市府坦言，桃園處於建設期，業務特別繁重，人事處將爭取更多員額。圖為桃園市政府。圖=／聯合報系資料照片

桃園市公務員去年平均每月加班時數11.3小時，高於全國平均2.8小時，部分單位更是出現人力短缺問題，多名民代質疑基層負荷量大，呼籲市府設法增員及留人，市府則坦言桃園處於建設期，業務特別繁重，明年將爭取更多員額，也會定期盤點加班、補償或補休，關懷加班時數較高的單位。

市府人事處統計分析，全市公務人員編制員額6383人，實際缺額率1%至2%，各機關平均離職率約5至7%，去年離職率最高的前3個局處分別為新聞處、文化局、勞動局，加班時數最高前4名分別為警察局、觀旅局、新聞處和交通局。

議員彭俊豪指出，桃園升格直轄市已11年，6383人與地方行政機關組織準則規定的上限9000人，仍有很大空間，財政收支劃分法修正通過後，明年預計增加約261億元的統籌分配款，建議市府評估增補公務員。

議員錢龍提到，高普考人數逐年下降的現象，恐對市府公務人力造成衝擊，除填補人力空缺外，人才留任更是關鍵，尤其近期中央到地方頻傳公務員遭霸凌，期盼市府以身作則。

議員陳韋曄表示，去年全國公務員每月平均加班時數為8.5小時，桃園市府卻達11.3小時，加班時數遠超全國平均，究竟哪些單位加班最頻繁？是否工作負荷太大？人事處也應關心。

人事處長林妙貞回應，市府2022年曾向行政院爭取增加180名員額，但增員需符合人口指標、員額指標和財政指標3大要件，目前桃園人口已達230多萬，預估明年若達人口標準，可能就會爭取增員。

公務人員離職原因多為返鄉服務、調升中央機關、再次考試錄取及生涯規畫等因素，桃市緊鄰雙北、與中央機關比鄰，中央、地方挖角，市府會努力向中央爭取提高職務列等，對內暢通升遷，也設置員工子女托嬰中心，打造友善職場留住人。

公務員

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公務員超時加班、人力短缺 桃議員憂基層爆肝籲增員

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