聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／加強社宅管理 撕掉嫌惡設施標籤

聯合報／ 本報記者陳俊智
桃園市蘆竹二號社宅一連2天發生幼貓墜樓，住都中心調查是租戶出國玩，棄貓咪不顧導致。記者陳俊智／翻攝
桃園市蘆竹二號社宅一連2天發生幼貓墜樓，住都中心調查是租戶出國玩，棄貓咪不顧導致。記者陳俊智／翻攝

桃園社宅租戶出國放任幼貓在家亂跑，釀3貓墜樓、1隻死因不明；住都中心終止契約並勒令搬離，因環境髒亂依法求償，事件凸顯社宅管理有待加強，不僅友善弱勢、友善寵物，也要能友善周邊鄰里，不致成為嫌惡設施。

桃園社宅租金比市場行情價便宜20%，周邊生活機能與交通便利，僧多粥少，登記候補比搶演唱會門票還熱烈，但就是有人不愛惜機會，入住不遵守規約，各種胡搞樣樣來。

蘆竹二號社宅50多歲女租戶放任家中9隻貓不管，出國釀3幼貓墜樓死亡，另1隻幼貓陳屍家中，住都中心與動保人員為了搶救其餘貓咪生命，直到昨天仍持續誘捕，因飼主不負責任勞師動眾，付出社會成本。

女租戶不但在家養了9隻貓，還在陽台餵鴿子，環境髒亂不堪，鄰居早有抱怨；社宅雖是友善寵物環境，若寵物吵鬧咆哮不受控，影響環境安寧與衛生，對其他住戶是困擾，如設備汙損衍生的修繕經費與求償官司，都是行政資源與社會成本的負擔。

其實，女住戶養貓造成環境髒亂僅社宅亂象的冰山一角，因租賃就不愛惜房屋的租戶大有人在，過去曾有人不續住，留下一屋子的發霉食物和排泄物就走人，惡臭滲入水泥牆面，住都中心整整花一個月修繕，外界不理解還以為「有空房不開放」背黑鍋。

過去，社會住宅因入住族群多屬社會弱勢族群，竟被貼上「嫌惡設施」標籤，近幾年，各地方政府開始重視社會住宅的建設與管理，刻板印象逐漸轉化中。

桃園市府現有住戶違規記點機制，但嚇阻力不夠，應考慮強化，提高處罰強度或設計累進機制，初犯扣1點，再犯扣2點，以此類推，必要時列入社宅黑名單，無法再租社宅。共好共榮才能撕掉「嫌惡設施」的標籤。

延伸閱讀

蘆竹社宅幼貓墜樓亡 飼主出國疏於照護將遭終止租約

民代質疑嘉市社宅進度混沌不明 市府：明年有350戶社宅

北市松信社宅上梁 提供90戶入住估2027年底完工

台中2社宅年底放寬外縣市申請 議員憂排擠台中市民中籤率

相關新聞

星期評論／加強社宅管理 撕掉嫌惡設施標籤

桃園社宅租戶出國放任幼貓在家亂跑，釀3貓墜樓、1隻死因不明；住都中心終止契約並勒令搬離，因環境髒亂依法求償，事件凸顯社宅...

桃市公務員缺額 加班時數居高不下

桃園市公務員去年平均每月加班時數11.3小時，高於全國平均2.8小時，部分單位更是出現人力短缺問題，多名民代質疑基層負荷...

竹市東門市場昏暗 市府協助改善照明

新竹市百年歷史的東門市場是夜生活的代表，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食勝地，但市議員林彥甫接獲攤商反映，市場...

公務員超時加班、人力短缺 桃議員憂基層爆肝籲增員

桃園市公務員去年平均每月加班時數11.3小時，高於全國平均。多位民代質疑，基層負荷量大，部分單位更出現人力短缺問題，呼籲...

苗栗市為公路7路口新設左轉道 用路人納悶怎麼逆向了

苗栗市為公路7個路口最近新增偏心左轉專用車道，部分用路人霧煞煞，納悶「走著、走著，怎麼就逆向了」，縣府交通工務處表示，新...

廣角鏡／120公尺關公神像 無人機幫洗澡

新竹市普天宮的關公神像高達120公尺，平日只能仰賴降雨「洗塵」，近日在信眾捐助下，廟方昨天首度導入無人機搭載高壓噴槍，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。