星期評論／加強社宅管理 撕掉嫌惡設施標籤

桃園社宅租戶出國放任幼貓在家亂跑，釀3貓墜樓、1隻死因不明；住都中心終止契約並勒令搬離，因環境髒亂依法求償，事件凸顯社宅管理有待加強，不僅友善弱勢、友善寵物，也要能友善周邊鄰里，不致成為嫌惡設施。

桃園社宅租金比市場行情價便宜20%，周邊生活機能與交通便利，僧多粥少，登記候補比搶演唱會門票還熱烈，但就是有人不愛惜機會，入住不遵守規約，各種胡搞樣樣來。

蘆竹二號社宅50多歲女租戶放任家中9隻貓不管，出國釀3幼貓墜樓死亡，另1隻幼貓陳屍家中，住都中心與動保人員為了搶救其餘貓咪生命，直到昨天仍持續誘捕，因飼主不負責任勞師動眾，付出社會成本。

女租戶不但在家養了9隻貓，還在陽台餵鴿子，環境髒亂不堪，鄰居早有抱怨；社宅雖是友善寵物環境，若寵物吵鬧咆哮不受控，影響環境安寧與衛生，對其他住戶是困擾，如設備汙損衍生的修繕經費與求償官司，都是行政資源與社會成本的負擔。

其實，女住戶養貓造成環境髒亂僅社宅亂象的冰山一角，因租賃就不愛惜房屋的租戶大有人在，過去曾有人不續住，留下一屋子的發霉食物和排泄物就走人，惡臭滲入水泥牆面，住都中心整整花一個月修繕，外界不理解還以為「有空房不開放」背黑鍋。

過去，社會住宅因入住族群多屬社會弱勢族群，竟被貼上「嫌惡設施」標籤，近幾年，各地方政府開始重視社會住宅的建設與管理，刻板印象逐漸轉化中。

桃園市府現有住戶違規記點機制，但嚇阻力不夠，應考慮強化，提高處罰強度或設計累進機制，初犯扣1點，再犯扣2點，以此類推，必要時列入社宅黑名單，無法再租社宅。共好共榮才能撕掉「嫌惡設施」的標籤。