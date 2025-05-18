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公務員超時加班、人力短缺 桃議員憂基層爆肝籲增員

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府遭質疑公務員加班時數高，部分單位更出現人力短缺問題。市府坦言，桃園處於建設期，業務特別繁重，人事處將爭取更多員額。圖為桃園市政府。本報資料照片
桃園市政府遭質疑公務員加班時數高，部分單位更出現人力短缺問題。市府坦言，桃園處於建設期，業務特別繁重，人事處將爭取更多員額。圖為桃園市政府。本報資料照片

桃園公務員去年平均每月加班時數11.3小時，高於全國平均。多位民代質疑，基層負荷量大，部分單位更出現人力短缺問題，呼籲市府設法增員，並提升員工留任意願。市府坦言，桃園處於建設期，業務特別繁重，人事處明年將爭取更多員額，也會定期盤點加班、補償或補休，關懷加班時數較高的單位，以保障公務員權益。

人事處統計，全市目前公務人員編制員額6383人，扣除已提列考試待分發或商調中的職缺後，實際缺額率約1%至2%，各機關平均離職率約5至7%，去年離職率最高的前3個局處分別為新聞處、文化局、勞動局。

議員彭俊豪指出，桃園升格直轄市已11年，基層公務員壓力日益沉重，公務人員編制員額6383人，與地方行政機關組織準則第22條規定的上限9000人相比仍有很大空間，財政收支劃分法修正通過後，明年預計增加約261億元的統籌分配款，建議市府應評估增補公務員。

議員錢龍提到，儘管今年軍公教薪資調漲3%，高普考人數卻逐年下降的現象，恐對市府公務人力造成衝擊，除填補人力空缺外，人才留任更是關鍵，尤其近期中央到地方頻傳公務員遭霸凌，期盼市府以身作則。

議員陳韋曄表示，根據主計總處公布資料，去年全國公務員每月平均加班時數為8.5小時，桃園市府卻達11.3小時，加班時數遠超全國平均，究竟哪些單位加班最頻繁？是否工作負荷太大？人事處也應關心。

人事處長林妙貞回應，市府2022年曾向行政院爭取增加180位員額，但增員需符合人口指標、員額指標和財政指標3大要件，目前桃園人口已達230多萬，預估明年若達人口標準，可能就會爭取增員。

林妙貞表示，針對人力流失，經分析離職原因多為返鄉服務、調陞中央機關、再次考試錄取及生涯規畫等因素，桃市緊鄰雙北、與中央機關比鄰，中央、地方也會挖角，市府會努力向中央爭取提高公務人員職務列等，對內暢通陞遷管道，日前也設置員工子女托嬰中心，盼營造友善職場。

目前市府加班時數最高的單位前4名分別為警察局、觀旅局、新聞處和交通局，人事處表示，公務員加班時數有明確規範，正常情況下每天不應超過12小時，每月不超過60小時，若超過規定時數須報市府核定。

公務員 加班 桃園

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