竹縣體育場再獲世界田總一級認證　

新竹縣體育場田徑場合成橡膠跑道於2019年9月竣工並取得世界田徑總會場地一級認證，效期至去年10月止，縣府說，為維持國際級場地認證，今年5月6日再取得世界田徑總會（World Athletics）場地一級認證，經國際認證後，選手若在新竹縣體育場田徑場參加國際賽事，在場地所創造的紀錄就可被世界田總承認。

縣府表示，竹縣體育場田徑場經過國內實驗室場地初測，初測通過後，接續安排國際實驗室測量，相關測量數據良好，終於在今年5月6日再次取得認證，效期至2028年9月止。測量過程中，世界田徑總會認可的國外場地測量師對場地維護讚譽有加，直呼「田徑場維護工作做得很好」。

教育局說明，竹縣體育場田徑場同時擁有主副場地，可以辦理國際賽事，目前全台擁有此條件的體育場只有3個縣市，除了直轄市台北市、高雄市外，就是新竹縣。

教育局長楊郡慈表示，竹縣體育場田徑場是民眾鍛鍊身體與休閒育樂的好地方，新竹縣體育場分為主場田徑場及副場第二運動場，是北部地區少有主副場接鄰的田徑場地，具有辦理國際賽事規格之場地，此次主場再度獲得世界田徑總會場地一級認證，不僅是工程品質耐久性的展現，更代表新竹縣在體育發展上的前瞻佈局。

她表示，未來，縣府的第一田徑場及第二運動場將能夠提供選手高規格訓練場地，推動各項運動項目發展，以實際的行動展現新竹縣的活力與熱情。