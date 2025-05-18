苗栗市為公路7路口新設左轉道 用路人納悶怎麼逆向了

苗栗市為公路7個路口最近新增偏心左轉專用車道，部分用路人霧煞煞，納悶「走著、走著，怎麼就逆向了」，縣府交通工務處表示，新配置主要是減少尖峰回堵，還會滾動式檢討。

苗栗市為公路是國營台灣鐵路公司苗栗車站東站重要道路，聯絡台72線、國道1號頭屋交流道，縣政府施工改善福星街至國華路間1公里，最近新繪製標線引發熱議，一些用路人認為多了左轉車道，不小心直行過了路口變逆向，也沒有左轉箭頭綠燈，此外，行車空間變窄，機車幾乎無處可停，讓人很難適應。

交工處指出，縣府施工改善為公路福星街至國華路約1公里路段，參酌市公所及地方人士的意見，保留既有的收費停車格，新增約2.5公尺人行空間，打造更友善的步行環境，兼顧行車與行人安全。

為公路過去於交通尖峰時段，左轉車子容易造成回堵，因此在長安街、源林街、豐年路、為民街、嘉盛街、育英街及國華路7處路口，新增偏心左轉車道，設計20至30公尺長的左轉儲車空間，達到分流效果。

交工處表示，為公路左轉車道路口號誌是圓形綠燈，左轉車可以視狀況左轉，另，機車停車格陸續繪製中，交工處將滾動式檢討配置，用路人一開始不習慣，提醒配合標線燈號行車，. 不要將車輛駛入或停放在新設人行道上；行駛偏心左轉路口時，應提早變換車道，並減速通行； 避免違規並排停車，以免造成後方車輛壅塞回堵。