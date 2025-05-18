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新竹百年東門市場巷道照明不足 市府：已改善完成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
議員林彥甫指出，他接獲東門市場攤商反映，市場中正路入口右轉巷道照明不足，盼改善照明提升夜間安全性，另外，他也關心市場整建進度，希望相關單位重視並說明。記者王駿杰／攝影
議員林彥甫指出，他接獲東門市場攤商反映，市場中正路入口右轉巷道照明不足，盼改善照明提升夜間安全性，另外，他也關心市場整建進度，希望相關單位重視並說明。記者王駿杰／攝影

新竹市具有百年歷史的東門市場是夜生活的代表，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地，但市議員林彥甫指出，他接獲市場攤商反映，市場中正路入口右轉巷道照明不足，盼改善照明提升夜間安全性，另外，他也關心市場整建進度，希望相關單位重視並說明。

對此，市府說，日前經協調會，自治會決議協助辦理燈具裝設，目前已改善完成。

東門市場位於大同路上，鄰近新竹市政府、新竹市警局，1977年改建後至今已逾45年，歷經轉型逐步成為知名的美食聚集地，形成白天早市、晚上美食宵夜的營業型態。東門市場如今也成為新竹市夜生活的代表，而菜市場與夜間攤位共存的獨特風情，也吸引許多觀光客前往。

市府產發處表示，有關市場周邊照明不足問題，市府自2024年底陸續接獲攤商反映。市府積極研議改善措施，並於今年2月21日召開與東門市場自治會協調會議。經討論，由自治會決議協助辦理燈具裝設，相關改善作業已於後續完成，有效改善巷道照明不足情形，提升整體營運環境與夜間安全。

林彥甫指出，接獲東門市場攤商反映，指中正路入口右轉巷道照明不足，冬季日照時間又短，更顯昏暗。他接獲陳情後立即向市府反映，經評估認為有改善必要，隨即由市場自治會自行出資，增設2盞照明燈具，如今巷道明亮，攤商及行人行走更安心。

林彥甫也關心東門市場整建進度，他說，市場一樓的整修工程已順利完工，待場地整理後，即可拆除圍籬對外開放，三樓「青年創生基地」仍在施工，期待在空間全面更新後，為市民帶來煥然一新的市場風貌，以及更加舒適宜人的購物環境。

新竹市具有百年歷史的東門市場是夜生活的代表，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地。記者王駿杰／攝影
新竹市具有百年歷史的東門市場是夜生活的代表，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地。記者王駿杰／攝影

攤商 新竹 美食

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