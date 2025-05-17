聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗自籌經費建苑裡運動館 明年完工
苗栗縣長鍾東錦積極推動全民運動與區域平衡發展，前年2月宣布在境內南、北各蓋一座運動館並爭取中央經費補助，但南區選址苑裡鎮未達教育部體育署人口標準卡關，縣府決定自籌2.7億元興建，昨天動土，目標2026年底完工啟用。
縣府指出，興建全民運動館時曾爭取中央經費補助，但體育署規定鄉鎮市人口數須達7萬名才補助設置運動館，苑裡人口難達標準，所以縣府決定自籌經費，提供苑裡鄉親優質的運動場館，也兌現縣長承諾。
水利處長楊明鐃簡報指出，苑裡全民運動館位於中正國小北側公有地，地下1層、地上3層，樓地板總面積約3568平方公尺，內含多功能球場、體適能中心、飛輪教室、舞蹈教室、韻律教室、桌球教室、健身房及親子友善空間等，兼顧青少年運動需求與長者健康促進，也是中正國小延伸的運動教育基地。
鍾東錦指出，這座綜合式運動館不僅是提升苑裡運動風氣的重要設施，更是縣府實踐區域平衡與健康城市政策的具體成果，完工後將由公所接管，盼引進專業管理單位經營，成為全民不分年齡層都能參與的運動場館，大家養成運動習慣，身體健康自然幸福快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言