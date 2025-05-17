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苗栗自籌經費建苑裡運動館 明年完工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苑裡鎮綜合式全民運動館完工意象圖。圖／苗栗縣政府提供 胡蓬生
苑裡鎮綜合式全民運動館完工意象圖。圖／苗栗縣政府提供 胡蓬生

苗栗縣長鍾東錦積極推動全民運動與區域平衡發展，前年2月宣布在境內南、北各蓋一座運動館並爭取中央經費補助，但南區選址苑裡鎮未達教育部體育署人口標準卡關，縣府決定自籌2.7億元興建，昨天動土，目標2026年底完工啟用。

縣府指出，興建全民運動館時曾爭取中央經費補助，但體育署規定鄉鎮市人口數須達7萬名才補助設置運動館，苑裡人口難達標準，所以縣府決定自籌經費，提供苑裡鄉親優質的運動場館，也兌現縣長承諾。

水利處長楊明鐃簡報指出，苑裡全民運動館位於中正國小北側公有地，地下1層、地上3層，樓地板總面積約3568平方公尺，內含多功能球場、體適能中心、飛輪教室、舞蹈教室、韻律教室、桌球教室、健身房及親子友善空間等，兼顧青少年運動需求與長者健康促進，也是中正國小延伸的運動教育基地。

鍾東錦指出，這座綜合式運動館不僅是提升苑裡運動風氣的重要設施，更是縣府實踐區域平衡與健康城市政策的具體成果，完工後將由公所接管，盼引進專業管理單位經營，成為全民不分年齡層都能參與的運動場館，大家養成運動習慣，身體健康自然幸福快樂。

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