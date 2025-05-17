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缺汙水主幹管難運作 竹市拚明年動工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市金雅、福林等重劃區雖有汙水管線，但沒有連接主幹管，尚無法運作，引起議員關切。圖／吳旭豐提供
新竹市金雅、福林等重劃區雖有汙水管線，但沒有連接主幹管，尚無法運作，引起議員關切。圖／吳旭豐提供

新竹市推動汙水下水道接管工程，但金雅、福林等重劃區因缺乏主幹管，系統遲遲無法運作，引發民代關注，要求提出具體解方；市府回應，施設主幹管工程有待中央補助經費，去年已提報審查，如獲核定，可望明年動工。

新竹市議員吳旭豐指出，依照規定，主幹管須由地方自籌經費，中央才會補助用戶接管費用，金雅、福林等地在開發時期已埋汙水管線，但卡在市府未做主幹管而無法運作，也無法請領補助。市府處理汙水相關預算一年達130億元，但無法看出各項經費具體分配，要求金雅、福林等地納入優先發展區域，市府也要提具體解方與期程。

新竹市工務處表示，金雅、福林等重劃區內分支管網為早期重劃會規畫興建，市府2019年已委外盤查用戶接管需求及規畫銜接區外汙水次幹管，但由於土地屬都市計畫區外，所以未獲國土管理署經費補助。

工務處指出，市府擬定的汙水下水道系統發展計畫，已將都外重劃區汙水下水道建設納入2025至2030年短期計畫，國土管理署配合地方需求也在去年11月啟動汙水下水道第7期建設計畫並將補助範圍擴大到非都市計畫土地，市府去年11月彙整資料提報，如獲核定，可望在明年啟動工程設計與施工。

重劃區

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