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桃園大溪神農文化祭啟動 蘇俊賓秀順口溜推觀光雙引擎

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（見圖）主持2025大溪客庄神農文化祭活動，蘇客串大仙尪遶境小試身手。圖／市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓（見圖）主持2025大溪客庄神農文化祭活動，蘇客串大仙尪遶境小試身手。圖／市政府提供

桃園市副市長蘇俊賓今天下午出席大溪區永昌宮，主持2025大溪客庄神農文化祭活動，今、明天兩天文化季登場，蘇俊賓表示，永昌宮神農文化祭不只是一場地方宗教慶典，更是文化傳承盛會，越來越多在地青年加入，人數越來越多，展現深厚的地方凝聚力與文化認同。

蘇俊賓以自創順口溜開場「從一層到三層，大溪處處有好神；四廿六、六廿四，大溪月月有好事」，活絡氣氛，蘇指出，神農文化祭與大溪大禧關聖帝君誕辰慶典（農曆6月24日），都是大溪重要的文化軌跡，未來兩大盛會成為推動大溪文化觀光品牌的雙引擎，為地方文化節慶活動注入發展動能。

剛好這場文化季活動開場，是由嘉天宮同義堂演出，也正是去年參加大溪大禧踩街遶境社頭隊伍，蘇俊賓去年曾到嘉天宮拜師練習，並在大溪大禧遶境客串大仙尪遶境一角，蘇俊賓還在現場小試身手，並與總幹事張書武相約今年再次參加大溪大禧踩街遶境。

市府客家局長范姜泰基表示，今年客庄神農文化祭由客家局補助大溪區公所辦理，永昌宮所在南興里是大溪重要客庄聚落，今年特別打造「屈禮」主題的神陣表演，由風、雨、雷、電四位護法真人演繹帶出神農信仰的自然精神，融合戲劇、音樂與民俗儀式，彰顯客家文化價值與內涵。

這場神農文化祭活動豐富，有客家八音與真人扮仙演出「鬧熱神農陣」、廟埕市集、音樂會、童玩闖關與風土特展，邀請龍潭龍元宮會香遶境，並推出客語祖孫共學、手作工作坊等結合藝文與教育活動，喚起在地民眾對客庄傳統的重視和傳承。

桃園市副市長蘇俊賓（右三）主持2025大溪客庄神農文化祭活動，大溪永昌宮客庄熱鬧慶典。圖／市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓（右三）主持2025大溪客庄神農文化祭活動，大溪永昌宮客庄熱鬧慶典。圖／市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓（右三）主持2025大溪客庄神農文化祭活動，大溪永昌宮客庄熱鬧慶典。圖／市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓（右三）主持2025大溪客庄神農文化祭活動，大溪永昌宮客庄熱鬧慶典。圖／市政府提供

客家文化 蘇俊賓 遶境

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