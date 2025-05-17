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桃園布農族射耳祭首登場 蘇俊賓：在城市傳承原民文化

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（右三）出席原住民族布農族Malahtangia射耳祭儀，展開桃園第一場歲時祭儀。圖／市府提供
桃園市副市長蘇俊賓（右三）出席原住民族布農族Malahtangia射耳祭儀，展開桃園第一場歲時祭儀。圖／市府提供

桃園市副市長蘇俊賓今天前往大溪區出席原住民族歲時祭儀布農族Malahtangia射耳祭，蘇俊賓指出，歲時祭儀與豐年祭，是希望都會中的原住民族人努力打拼生活之外，也能守護祖先傳承的文化，讓原住民族歷史、文化與藝術在城市中代代相傳，成為台灣最珍貴的文化資產。

射耳祭是布農族的傳統祭儀之一，在布農族語中稱為Malahtangia，有「射鹿耳」之意，是布農族人一年中最盛大的祭典活動，市府原民局今年預計舉辦11場歲時祭儀、12場各區豐年祭及聯合豐年祭1場，總共24場原住民祭儀、豐年祭，今天布農族歲時祭儀是今年桃園舉辦第一場原民祭儀，別具意義。

蘇俊賓很高興拿起布農族的「射鹿耳」祭儀，參與布農族祭槍祭、豐收祭歌、報戰功及飲酒歌等祭儀展演，原民局表示，現場增設祭儀展示區，透過器物展示、族語展板與族人的現場解說，讓與會都會原民更深入理解部落族人儀式的精神與文化背景。

蘇俊賓說，布農族是台灣的驕傲，舉世聞名的八部合音，顛覆傳統音樂和改變世界對音樂發展的邏輯，也是桃園第四大原住民族群，人數將近6000人，今年歲時祭儀自布農族的射耳祭揭開序幕，接著各區舉辦歲時祭儀及豐年祭活動，延續原住民傳統、凝聚族群認同。

截至今年3月統計，桃園市原住民人口已達8萬7341人，是花蓮縣之外，全國第二多原住民的城市。蘇俊賓說，桃園的原住民多數住在都會區，市府持續透過辦理原住民歲時祭儀、豐年祭文化活動，支都會原住民族人在城市生活延續文化傳統，傳承原民文化魅力。

桃園市舉辦原住民族布農族Malahtangia射耳祭儀，展開桃園第一場歲時祭儀活動。圖／市府提供
桃園市舉辦原住民族布農族Malahtangia射耳祭儀，展開桃園第一場歲時祭儀活動。圖／市府提供
桃園市副市長蘇俊賓（左二）出席原住民族布農族Malahtangia射耳祭儀，展開桃園第一場歲時祭儀。圖／市府提供
桃園市副市長蘇俊賓（左二）出席原住民族布農族Malahtangia射耳祭儀，展開桃園第一場歲時祭儀。圖／市府提供

原住民族 布農族人 豐年祭

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