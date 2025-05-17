桃園布農族射耳祭首登場 蘇俊賓：在城市傳承原民文化

桃園市副市長蘇俊賓今天前往大溪區出席原住民族歲時祭儀布農族Malahtangia射耳祭，蘇俊賓指出，歲時祭儀與豐年祭，是希望都會中的原住民族人努力打拼生活之外，也能守護祖先傳承的文化，讓原住民族歷史、文化與藝術在城市中代代相傳，成為台灣最珍貴的文化資產。

射耳祭是布農族的傳統祭儀之一，在布農族語中稱為Malahtangia，有「射鹿耳」之意，是布農族人一年中最盛大的祭典活動，市府原民局今年預計舉辦11場歲時祭儀、12場各區豐年祭及聯合豐年祭1場，總共24場原住民祭儀、豐年祭，今天布農族歲時祭儀是今年桃園舉辦第一場原民祭儀，別具意義。

蘇俊賓很高興拿起布農族的「射鹿耳」祭儀，參與布農族祭槍祭、豐收祭歌、報戰功及飲酒歌等祭儀展演，原民局表示，現場增設祭儀展示區，透過器物展示、族語展板與族人的現場解說，讓與會都會原民更深入理解部落族人儀式的精神與文化背景。

蘇俊賓說，布農族是台灣的驕傲，舉世聞名的八部合音，顛覆傳統音樂和改變世界對音樂發展的邏輯，也是桃園第四大原住民族群，人數將近6000人，今年歲時祭儀自布農族的射耳祭揭開序幕，接著各區舉辦歲時祭儀及豐年祭活動，延續原住民傳統、凝聚族群認同。