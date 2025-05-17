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全台首創 新竹普天宮用AI無人機幫120公尺關公神像洗澡
新竹市普天宮的關公神像高達120公尺，長年矗立於高峰路上成為著名地標，平日只能仰賴降雨「洗塵」，近日在信眾捐助下，廟方首度導入AI無人機清洗技術，為關聖帝君神像全面淨身，不僅大幅提升安全性，更可細緻清洗神像各部位。
普天宮董事長鄭逸榛表示，這座戶外關公神像已有58年歷史，過去大約每10年會重新上漆、整修，由於聖像位置高聳，傳統人工攀爬清洗高度危險，只能依靠自然雨水沖刷。此次結合科技，由信眾發起捐助，促成全台首見的無人機清洗神像計畫，不僅大幅降低作業風險，也更能細心維護聖像的原貌與材質安全。
鄭逸榛說，本次清洗作業，由專業團隊特務傑無人機國際有限公司負責操控無人機，運用高壓水柱與環保清潔劑，精準細緻地為高空中的關聖帝君聖像全面洗淨。特別值得一提的是，特務傑無人機國際有限公司此次清洗服務為結緣提供，展現企業與宮廟攜手護持信仰的誠意與善念。
特務傑無人機國際有限公司、沛傑科技公司負責人林銘傑指出，公司平時多從事高樓外牆或金融機構大廈的清潔作業，此次則是首次為神明服務，格外謹慎，也深感榮幸。
林銘傑說，這次出動兩台大型AI無人機，分別為4軸與6軸機種，搭載高壓噴槍及精密控制系統，一台從上而下進行整體噴洗，另一台則專責處理腰部等細節區域。全程由專業人員在地面遙控操作，歷時約40至60分鐘就能完成作業，省去搭鷹架的高風險程序，同時可深入神像凹槽與複雜處進行高效清潔。
普天宮主祀關聖帝君、同時供奉月老星君，香火鼎盛，尤其吸引許多在竹科工作的青年信徒前來祈福求姻緣。這次結合高科技與宗教傳統，讓信眾見證「科技淨神」的創新應用，也成為地方信仰文化與AI技術結合的創舉。
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