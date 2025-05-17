平衡苗栗區域發展…苑裡全民運動館今動土 明年底完工

苗栗縣政府自籌2.7億多元規畫新建苑裡鎮綜合式全民運動館，上午動土，縣長鍾東錦期望2026年底如期完工，提供苑裡鄉親優質的運動場館。

縣府指出，鍾縣長上任後積極推動全民運動設施及平衡發展，2023年2月宣布將在苗南、苗北各設置1座全民運動館，其中苗南地區擇定在苑裡鎮，因教育部體育署規定鄉鎮市人口數必須7萬人以上才補助設置運動館，但苑裡人口數難達標準，因此決定由縣府自籌2.7億多元辦理苑裡綜合式全民運動館興建工程，今天動土，也兌現鍾縣長當初的承諾。

水利處長楊明鐃簡報指出，苑裡全民運動館位於中正國小北側公有地，規畫為地下1層、地上3層的鋼構建築，總樓地板面積約3568平方公尺，預計明年12月竣工。

館內規畫設置多功能球場、體適能中心、飛輪教室、舞蹈教室、韻律教室、桌球教室、健身房及親子友善空間等，兼顧青少年運動需求與長者健康促進，也是中正國小延伸的運動教育基地；外觀設計以「稻」為主題，融入在地稻浪意象，展現苑裡的自然景觀與人文風情。

鍾東錦指出，這座綜合式運動館不僅是提升苑裡運動風氣的重要設施，更是縣府實踐區域平衡與健康城市政策的具體成果，希望全民運動館完工由鎮公所接管後，能由專業單位管理，採取開放經營模式，成為全民不分年齡層都能參與的運動場館，讓鄉親養成運動習慣，大家身體健康自然幸福快樂。