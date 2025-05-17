金雅等重劃區缺主幹管汙水系統難運作 市府拚明年動工

新竹市政府推動汙水下水道接管工程，但金雅、福林等重劃區因缺乏主幹管，系統無法運作，新竹市議員吳旭豐要求市府提出具體解決時程及方案。市府表示，去年已彙整提報審查，如獲核定可望2026年啟動工程設計、發包施工。

吳旭豐指出，北區如金雅、福林等重劃區為例，這些地區雖然在開發時期就已埋設汙水管線，但由於缺乏「主幹管」連接，系統根本無法運作，礙於市府目前規定主幹管必須由地方自籌經費建設，中央才會補助後續用戶接管的部分，造成民眾陷入等待。

吳旭豐也質疑，市府汙水相關的年度總預算達130億元，但目前無法從資料中清楚看出各項經費的具體分配，要求市府提供更細緻的說明，讓議員能確實監督預算，也讓里長與民眾知道資源到底花在哪裡。

吳旭豐也要求市府將金雅、福林等重劃區這些地點正式列入優先發展區域，提出具體的時程與解決方案，讓地方知道什麼時候、用什麼方式、從哪裡開始推進，而不是長期停留在口頭承諾階段。

新竹市工務處表示，金雅、福林等重劃區內分支管網為早期重劃會所規畫興建，市府委託汙水下水道規畫設計團隊於2019年即已啟動盤查用戶接管，並規畫銜接區外汙水次幹管，但土地屬都市計畫區外，當時並未獲國土管理署第六期建設計畫經費補助。