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金雅等重劃區缺主幹管汙水系統難運作 市府拚明年動工
新竹市政府推動汙水下水道接管工程，但金雅、福林等重劃區因缺乏主幹管，系統無法運作，新竹市議員吳旭豐要求市府提出具體解決時程及方案。市府表示，去年已彙整提報審查，如獲核定可望2026年啟動工程設計、發包施工。
吳旭豐指出，北區如金雅、福林等重劃區為例，這些地區雖然在開發時期就已埋設汙水管線，但由於缺乏「主幹管」連接，系統根本無法運作，礙於市府目前規定主幹管必須由地方自籌經費建設，中央才會補助後續用戶接管的部分，造成民眾陷入等待。
吳旭豐也質疑，市府汙水相關的年度總預算達130億元，但目前無法從資料中清楚看出各項經費的具體分配，要求市府提供更細緻的說明，讓議員能確實監督預算，也讓里長與民眾知道資源到底花在哪裡。
吳旭豐也要求市府將金雅、福林等重劃區這些地點正式列入優先發展區域，提出具體的時程與解決方案，讓地方知道什麼時候、用什麼方式、從哪裡開始推進，而不是長期停留在口頭承諾階段。
新竹市工務處表示，金雅、福林等重劃區內分支管網為早期重劃會所規畫興建，市府委託汙水下水道規畫設計團隊於2019年即已啟動盤查用戶接管，並規畫銜接區外汙水次幹管，但土地屬都市計畫區外，當時並未獲國土管理署第六期建設計畫經費補助。
工務處指出，目前市府擬定的汙水下水道系統發展計畫，已將都外重劃區汙水下水道建設納入短期計畫（2025至2030年），同時國土管理署配合地方需求已於去年11月啟動調查汙水下水道第7期建設計畫（2026至2031年），補助範圍已擴大到非都市計畫土地，市府於去年11月底彙整資料提報該署審查，如獲核定，可望於2026年望啟動都外重劃區汙水工程設計及發包施工。
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