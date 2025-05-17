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竹縣新響藝術季「親子小戲節」 邀各世代用表演說成長

中央社／ 台北17日電
2025新竹縣新響藝術季「親子小戲節」將登場，策展人周書毅（圖）以「只要我長大」為主軸規劃展演舞台與全民舞台，廣邀藝術團體及各世代表演素人，不限形式創作與成長有關的表演。（新竹縣文化局提供） 中央社
2025新竹縣新響藝術季「親子小戲節」將登場，策展人周書毅（圖）以「只要我長大」為主軸規劃展演舞台與全民舞台，廣邀藝術團體及各世代表演素人，不限形式創作與成長有關的表演。（新竹縣文化局提供） 中央社

2025新竹縣新響藝術季「親子小戲節」將於8月中旬登場，策展人周書毅以「只要我長大」為主軸規劃展演舞台與全民舞台，廣邀藝術團體及各世代表演素人，不限形式創作與成長有關的表演。

策展人也是編舞家周書毅表示，今年親子小戲節亮點是以參與式平台邀請大家用自己的方式，呈現成長的故事，希望孩子看見多元的藝術形式，也讓陪伴與觀演的大人，重新回望自身的成長經歷，建立世代間的理解與交流。

根據文化局發布的新聞資料，「展演舞台」徵件以「成長」為題，徵求15至30分鐘、適合親子觀賞的原創表演作品，形式不限，入選作品每件將獲新台幣5萬元演出費，歡迎團隊與個人藝術家投件，探索與詮釋成長的感受與想像。徵件時間到5月30日截止。

「全民舞台」徵件則不限表演經驗，邀請每一位願意站上舞台、展現獨特才華的民眾，以3至15分鐘、圍繞「成長」主題且適合戶外演出的原創表演，回應自身的成長記憶，讓親子小戲節成為成長與共鳴的平台。無論舞蹈、戲劇、音樂、馬戲或其他創意形式，皆歡迎報名參與。徵件時間到5月30日截止 。

「阿公阿嬤市集」徵件到7月20日，不限年齡、身分，歡迎帶著有年歲的技藝、物件及好吃的美食報名，讓長輩的歲月智慧與技藝，開啟與孩子之間溫暖而深刻的世代對話。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，2025親子小戲節不僅是一場藝術活動，更是一項集體的成長提案，希望邀請所有對表演創作、生活啟發或全家同樂有興趣的朋友，一同參與今年的親子小戲節，讓藝術與生活結合，讓新竹成為孩子與大人共同成長的城市。

文化局 新竹 親子

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