新竹海淡廠動工 2027年完工 年供3千萬噸水

新竹地區自有水源不足，2021年面臨百年大旱時，民生與產業發展受不小衝擊。政府為此斥資120億元在新竹市南寮漁港南側興建新竹海水淡化廠，行政院長卓榮泰昨出席開工典禮，期許如期如質於2027年完工，配合推動「大矽谷計畫」，穩住台灣在全球高科技產業鏈領先地位。

卓榮泰說，政府近年積極從伏流水、再生水及海水淡化等面向開發新水源。新竹海水淡化廠是台灣本島首座國際級大型設施，自2021年由前總統蔡英文啟動籌畫，不僅因應當時缺水情勢，更為未來長遠布局奠基，展現執政團隊「一棒接一棒」的延續力。

「科技造水在新竹，民生產業更富足。」卓榮泰也分享這句話表達了海水淡化廠最重要的精神。

卓榮泰說，新竹海淡廠完工後，每日可提供10萬噸水，未來年供水量可達3千萬噸。但也提醒大家要節水與珍惜水資源，因海水淡化過程繁複，每度成本約30元、成本是一般用水的3倍。

新竹市代理市長邱臣遠也出席開工典禮，表示極端氣候已成常態，提前部署水資源安全至關重要，新竹海淡廠占地約10公頃，採用逆滲透技術，成品水將送至新竹第二淨水場併入自來水系統，並與桃竹苗地區的水資源共同調度，有效提升區域供水韌性。

新竹市工務處指出，海水淡化廠的水源排放模擬與環評均已通過審查，確保排放鹽度變化控制在自然容許範圍內，不會影響周邊生態。