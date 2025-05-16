首座公辦十萬噸新竹海水淡化廠動工 總經費120億元

行政院長卓榮泰16日出席經濟部水利署主辦的「新竹海水淡化廠開工典禮」時表示，目前行政院五大行動及20項現在進行式，有一項就是新治水、新供水跟降漏水，其中新竹海淡廠是相當重要的工作，完成後一年產水3,000萬噸的供水，若再逢大型旱災時，將有充裕的水源可以使用，

此外，卓榮泰還提到，行政院已擴大核定新竹油羅溪伏流水、石門水庫至新竹聯通管等工作，都是新供水計畫當中重要的一環，也可滿足桃竹苗大矽谷未來工程的需求，同時提升台灣產業發展和投資信心，期待海淡廠早日完成，讓新竹地區民生產業更富足，因為我們把科技造水留在新竹。

經濟部表示，今日參與「新竹海水淡化廠開工典禮」的隨行貴賓還包括：新竹市代理市長邱臣遠、經濟部次長賴建信、廉政署副署長林炤宏、法國在台協會主任龍華、台灣自來水公司董事長李嘉榮及水利署署長林元鵬等人，共同見證國內首座公辦十萬噸級海水淡化廠開工啟動的重要時刻。

賴建信指出，四年前的同一天，新竹寶山第二水庫蓄水量僅130萬噸，推估剩二天用水量，相關緊張，所幸政府提出前瞻計畫，當時院長擔任秘書長時，就催促了水利署利用開源、節流、調度、備援等穩定供水方案提早實施，促成桃竹幹管提前上場及時紓解旱象，另外，新竹緊急海淡機組及時上場也是得以渡過缺水危機的關鍵。

為確保新竹供水更加穩定，政府推動海淡廠，完成後每日產水十萬噸，在冬天東北季風強盛，利用風電來發電，剩餘的電來做為產製海淡化水，減少水庫出水，可兼顧供水和節能。

水利署長林元鵬則強調，今日開工的新竹海水淡化廠是台灣首座公辦十萬噸級海水淡化廠，總經費120億元，經執行單位水利署北區水資源分署及台灣自來水公司，目前已完成用地取得及工程招標，另海水淡化目前採用國際最新DAF浮除及高效能RO逆滲透技術，產水能耗優於環評承諾，另能源回收裝置效率達97%，節省產水能耗。

此外，未來將與地方合作將海水淡化廠區融合在地景觀，辦理景觀公園，並結合新竹南寮漁港及17公里海岸線資源聯促進經濟、觀光、社區共榮發展。

國內首座公辦十萬噸級新竹海水淡化廠，卓院長請經濟部務必依計畫期程全力趕辦各項工作，加速早日產水增加保險水源，強化台灣供水韌性，也確保未來桃竹苗區域用水穩定，打造大矽谷水資源韌性新典範。