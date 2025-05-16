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斥資120億元、日產10萬噸水 新竹海水淡化廠開工
新竹海水淡化廠工程今天開工，新竹市代理市長邱臣遠表示，這項斥資120億元的重大水資源建設計畫，設置於南寮漁港南側，採用先進的逆滲透技術，每日可產水10萬噸，預計於2028年啟用，為新竹地區解決缺水危機。
邱臣遠表示，新竹地區近年來人口與產業快速發展，用水需求急遽上升，過去主要依賴寶山第二水庫及跨區調度，自有水源相對不足。2021年遭遇百年大旱，水庫蓄水量一度驟降至3%，對民生與產業發展造成嚴重影響。
邱臣遠說明，極端氣候已成常態，提前部署水資源安全至關重要，新竹海水淡化廠占地約10公頃，採用逆滲透技術，完工後每日可產水10萬噸，成品水將送至新竹第二淨水場併入自來水系統，並與桃竹苗地區的水資源共同調度，有效提升區域供水韌性。
新竹市工務處表示，本工程高度重視環境永續，海水淡化廠的水源排放模擬與環評均已通過審查，確保排放鹽度變化控制在自然容許範圍內，不會影響周邊生態及漁業活動。
此外，中央同步編列「海水淡化廠周邊環境改善經費」，市府已開始規畫南寮漁港設施維護修繕、港區與海淡廠周邊景觀綠化、滯洪池設置及雨水下水道管線改善等項目，期望藉由中央資源挹注，強化防災韌性，結合水資源治理與環境改善，實現城市永續發展。
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