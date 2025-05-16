白沙屯媽回宮後話題持續燒 蓋醫院開大路議員都關切
白沙屯媽進香後已回宮安座，但各項話題仍引起地方關切，縣議員周玉滿上午建議強化周邊公共設施，並針對醫院、南側道路等重大案件提出質詢。
周玉滿指出，今年白沙屯媽進香高達近33萬人，媽祖婆回鑾駐駕通霄鎮公所當晚，鎮內所有麵店的東西都賣光光，連超商食材等貨品也都被一掃而空，她的朋友賣炸雞，結果晚上10點就把店內儲備的一周食材都賣光，但消費者仍大排長龍，要求老闆再繼續賣，但沒貨也無可奈何，她認為明年進香人數可能會增至50萬人。
周玉滿針對童綜合醫院在白沙屯規畫興建醫院，網路出現「募資」傳言，應是詐騙，縣警局長王森瑒答詢表示這項網路消息不確定從何而來，可能在任何地點，但目前縣內並無相關的報案訊息。
衛生局長楊文志表示，童綜合醫院醫護志工團隊陪同白沙屯媽進香已多年，地區醫院興建案已獲醫審會通過，用地在拱天路千里眼、順風耳神像旁，原本基地有600坪，但附近地主也願意提供土地，因此用地規模現已增加一倍，醫院規畫有電腦斷層、核磁共振、心導管等設施，希望「救心、救腦」，急重症患者不必再轉院往台中「衝」，另外院內也有年長者三高等醫療服務。
交通工務處長古明弘表示，童綜合醫院開發計畫必須配合交通衝擊計畫一併送審，目前尚未送至縣府。至於拱天宮南側聯外道路利用海堤防汛道路開闢，公路局補助約3億元，5月初已發包，開工日期向媽祖請示在6月10日，工期600個日曆天，因工程會跨越鐵路，台鐵部分將實施夜間吊梁施工。這項工程會影響兩年的進香交通，縣府要求廠商趕工完成，避開其中一年進香活動。
周玉滿建議縣府未來能爭取將南側道路再延伸至通霄海水浴場，讓通霄兩大重點景區能串連。
苗栗縣議會昨天開始進入總質詢議程，白沙屯媽的進香話題熱度高，第一位質詢的議員陳品安關切白沙屯媽進香活動帶來前所未見信眾狂潮，針對鐵公路運輸能量，重提海線鐵路雙軌化議題；周玉滿今天也針對童綜合在白沙屯籌建醫院、拱天宮南側聯外道路工程及公共設施提出建議。
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