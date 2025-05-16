白沙屯媽回宮後話題持續燒 蓋醫院開大路議員都關切

白沙屯媽進香後已回宮安座，但各項話題仍引起地方關切，縣議員周玉滿上午建議強化周邊公共設施，並針對醫院、南側道路等重大案件提出質詢。

周玉滿指出，今年白沙屯媽進香高達近33萬人，媽祖婆回鑾駐駕通霄鎮公所當晚，鎮內所有麵店的東西都賣光光，連超商食材等貨品也都被一掃而空，她的朋友賣炸雞，結果晚上10點就把店內儲備的一周食材都賣光，但消費者仍大排長龍，要求老闆再繼續賣，但沒貨也無可奈何，她認為明年進香人數可能會增至50萬人。

周玉滿針對童綜合醫院在白沙屯規畫興建醫院，網路出現「募資」傳言，應是詐騙，縣警局長王森瑒答詢表示這項網路消息不確定從何而來，可能在任何地點，但目前縣內並無相關的報案訊息。

衛生局長楊文志表示，童綜合醫院醫護志工團隊陪同白沙屯媽進香已多年，地區醫院興建案已獲醫審會通過，用地在拱天路千里眼、順風耳神像旁，原本基地有600坪，但附近地主也願意提供土地，因此用地規模現已增加一倍，醫院規畫有電腦斷層、核磁共振、心導管等設施，希望「救心、救腦」，急重症患者不必再轉院往台中「衝」，另外院內也有年長者三高等醫療服務。

交通工務處長古明弘表示，童綜合醫院開發計畫必須配合交通衝擊計畫一併送審，目前尚未送至縣府。至於拱天宮南側聯外道路利用海堤防汛道路開闢，公路局補助約3億元，5月初已發包，開工日期向媽祖請示在6月10日，工期600個日曆天，因工程會跨越鐵路，台鐵部分將實施夜間吊梁施工。這項工程會影響兩年的進香交通，縣府要求廠商趕工完成，避開其中一年進香活動。

周玉滿建議縣府未來能爭取將南側道路再延伸至通霄海水浴場，讓通霄兩大重點景區能串連。