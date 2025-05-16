新竹海水淡化廠開工 行政院長卓榮泰：年供3千萬噸水助產業升級
行政院長卓榮泰今天下午出席新竹海水淡化廠開工典禮，他表示：「科技造水在新竹，民生產業更富足」這句話充分表達海水淡化廠最重要的精神，今早他在520執政周年記者會中也提出五大項行動計畫，其中一項就是「新治水、新供水、降漏水」。
卓榮泰指出，台灣去年受到極端氣候影響，3個颱風造成嚴重的民生、產業及農業損失，行政院因此編列551億元推動系統性治水，目的是防災減災，同時開發充裕、乾淨且安全的水資源。
卓榮泰表示，新建水庫相形困難，政府近年積極從伏流水、再生水及海水淡化等面向開發新水源。這座新竹海水淡化廠是台灣本島首座國際級大型設施，過去他僅曾在澎湖看過類似設施。此案自2021年由前總統蔡英文啟動籌畫，不僅因應當時缺水情勢，更為未來長遠布局奠基，展現執政團隊「一棒接一棒」的延續力。
卓榮泰也指出，廠區完工後，每日可提供10萬噸水，年供水量可達3千萬噸，有助穩定寶二、寶山水庫調度，即使再遭遇旱災，也能確保供水無虞。這項工程對桃竹竹苗地區發展至關重要，配合「大矽谷計畫」推動，將使台灣在全球高科技產業鏈中持續保有領先地位。
卓榮泰指出，未來北部的「桃竹竹苗大矽谷」與南部的「大南方新矽谷計畫」將成為雙引擎，共同驅動台灣科技產業再升級。而科技產業的穩定發展，仰賴穩定的水與電，他隨後將前往視察已開始供氣、發電的第三座天然氣接收站（LNG），強化水電基礎建設，讓世界大廠跟國內廠商持續加碼投資、設廠、興建、製造。
卓榮泰強調，回顧過去「五缺」問題嚴重，行政團隊即著手從開源、節流、調度、備援4大面向強化水資源管理，目前正推動的「珍珠串計畫」，從石門水庫到新竹、從翡翠到石門，還有現在從南化到高屏還在串聯，整串的珍珠串計畫，讓水源能夠更充裕的調度。
卓榮泰說，海水淡化廠只是「新供水計畫」的一部分，政府也同步推動包括油羅溪伏流水開發、石門至新竹聯通管線、新竹海淡廠等工程，盼水利署與施工團隊能如期如質在2027年完工，同時也提醒，海水淡化過程繁複，每度成本約30元、成本是一般用水的3倍，因此更應節水與珍惜資源。
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