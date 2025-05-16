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桃園逾百年警察宿舍斥資7千萬修復 日式官舍後年亮相

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影

桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。桃園市長張善政表示，期許修復工程能如期如質完工，為桃園多添一處充滿歷史與藝文共融的城市故事據點，歡迎桃園鄉親在未來完工後，走訪楊梅體驗在地豐厚的歷史文化。

楊梅分局警察宿舍群，興建於明治38年（1905年），為日本時期楊梅壢支廳2幢4連棟日式官舍，戰後由楊梅警分局接收使用作為警察宿舍使用，再興建一棟雙拼磚造建築。宿舍群作為楊梅在地百年歷史的見證，為促進在地文化資產的保存，於2017年登錄為歷史建築。宿舍群採木構造、兩幢四連棟的格局，形成類似合院的聚落，為當初警政人員眷屬的生活起居地，不但深具建築史的價值，更富有當初警政人員生活史的意義。

隨著住戶陸續搬離，宿舍群在無人使用維護情形下，及颱風地震等自然因素影響而日漸毀損。於今年2月完成修復工程規劃設計，緊接著於3月完成工程發包，其計畫總經費為7022萬元，於5月開工，工期為630日曆天，預計2027年1月完工。

張善政今致詞表示，楊梅分局警察宿舍群承載地方過去120年的歷史，基於對歷史建築及文化的保存責任，且楊梅地區具有許多客家歷史文化景點，市府透過本計畫將宿舍群建築主體修復、景觀美化，未來更將引進文創市集、餐飲及歷史走讀空間，使警察宿舍群煥然一新，並串聯鄰近的楊梅故事園區，為市民朋友打造一座兼顧歷史教育、客家文化推廣及藝文休閒的優質歷史文化體驗場域。

文化局說，修復後的宿舍群將以藝文、社區交流、教育傳承及客家美食文化為定位，成為體驗和學習客家文化的場地，並希望透過修復再利用工程，發揮及活化歷史建築物，落實文化資產保存目的，也讓更多市民朋友認識自己家鄉的故事。

桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅分局警察宿舍群興建至今已有120年歷史，宿舍群於2017年登錄為歷史建築，不過現已無人居住且毀損嚴重，桃園市文化局編列逾7000萬元經費，施作修復再利用工程，今舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影

歷史建築

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