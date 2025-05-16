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增列低收、中低收入戶 寶山鄉致贈端節慰問金3千元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄉長邱振瑋指示，今年再增列低收入戶以及中低收入戶，每戶送上3千元，讓每一位有需要的鄉民都能感受到溫馨關懷。圖／公所提供
鄉長邱振瑋指示，今年再增列低收入戶以及中低收入戶，每戶送上3千元，讓每一位有需要的鄉民都能感受到溫馨關懷。圖／公所提供

端午佳節將屆，新竹縣寶山鄉公所啟動致贈端節慰問金作業，以往關懷對象以「因疾病、癱瘓在床、無法自理生活」的鄉民為主，鄉長邱振瑋指示，今年再增列低收入戶以及中低收入戶，每戶送上3千元，讓每一位有需要的鄉民都能感受到溫馨關懷。

邱振瑋表示，透過各村村長提報「無法自理生活」的名單，會在三節(春節、端午節及中秋節)致贈3000元慰問金，此次端節慰問金發放對象共有157人；即便這金額已經勝過大部分縣市鄉鎮，但希望能做得更好，今年再增加低收入戶38戶、中低收入戶15戶進入名單，每戶致贈3000元，希望家家戶戶歡度佳節時刻，讓有需要的朋友也能夠感受到溫暖，安康平順歡度佳節。

邱振瑋也指出，為了優化社會福利政策，寶山鄉推出諸多鄉民專屬優惠，包括生育獎勵金：第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元；雙胞胎生育補助金：自原先的5萬元一口氣加倍為10萬元，只要父母雙方或一方設籍並實際居住寶山鄉一年以上，即可申請。希望能減輕年輕爸媽工作及經濟上的壓力，讓大家敢生、能養，藉此提高寶山鄉的生育率。

此外，寶山鄉公所也在鄉民代表會的全力支持下，將敬老生日禮金發放年齡下修，只要年滿65歲以上，長者就可以在生日當月領取2千元生日禮金；足齡滿80歲以上、89歲以下者可以領取重陽禮金3千元，90歲至99歲長者每人發放5千元，百歲以上人瑞發放3萬元，未來也研擬將繼續加碼，為長輩爭取更多福利。

鄉長邱振瑋說，希望家家戶戶歡度佳節時刻，讓有需要的朋友也能夠感受到溫暖，安康平順歡度佳節。圖／公所提供
鄉長邱振瑋說，希望家家戶戶歡度佳節時刻，讓有需要的朋友也能夠感受到溫暖，安康平順歡度佳節。圖／公所提供

低收入戶 生日 生育補助

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