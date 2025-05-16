農業廢棄物禁露天燃燒恐成琉璃蟻溫床 議員促配套措施

新竹縣政府各局處今天在新竹縣議會業務報告，對於環保局政策「禁止露天燃燒」，縣議員邱坤桶提醒，堆置農業廢棄物如綠竹筍、柑橘等恐成為琉璃蟻的棲息地，影響農損，建議編打碎機預算。環保局回應，會再與農業處討論其補助方案。

邱坤桶今天在議會指出，新竹縣政府推動農業廢棄物處理，盼農友以堆置來處理綠竹筍、柑橘等農作，避免焚燒。當然，他同意焚燒恐會造成空汙問題，堆置法卻衍生琉璃蟻繁殖，因為堆置後產生的熱能，造成琉璃蟻繁殖，成為其棲息地。

邱坤桶說，琉璃蟻喜歡在有甜度的地方，都是棲息與吸收養分之處，造成琉璃蟻的繁殖越來越嚴重，危害地方。他建議政府對農業廢棄物的處理，除了積極輔導外，希望竹縣環保局、農業處等可編列預算，以攪碎方式讓農作回歸自然，就不會因堆積而產生更多琉璃蟻聚集，造成農損危害，他呼籲做好配套措施，讓農業廢棄物有處可去。