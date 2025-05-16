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農業廢棄物禁露天燃燒恐成琉璃蟻溫床 議員促配套措施
新竹縣政府各局處今天在新竹縣議會業務報告，對於環保局政策「禁止露天燃燒」，縣議員邱坤桶提醒，堆置農業廢棄物如綠竹筍、柑橘等恐成為琉璃蟻的棲息地，影響農損，建議編打碎機預算。環保局回應，會再與農業處討論其補助方案。
邱坤桶今天在議會指出，新竹縣政府推動農業廢棄物處理，盼農友以堆置來處理綠竹筍、柑橘等農作，避免焚燒。當然，他同意焚燒恐會造成空汙問題，堆置法卻衍生琉璃蟻繁殖，因為堆置後產生的熱能，造成琉璃蟻繁殖，成為其棲息地。
邱坤桶說，琉璃蟻喜歡在有甜度的地方，都是棲息與吸收養分之處，造成琉璃蟻的繁殖越來越嚴重，危害地方。他建議政府對農業廢棄物的處理，除了積極輔導外，希望竹縣環保局、農業處等可編列預算，以攪碎方式讓農作回歸自然，就不會因堆積而產生更多琉璃蟻聚集，造成農損危害，他呼籲做好配套措施，讓農業廢棄物有處可去。
針對露天燃燒取締的標準，環保局長蕭宏杰回應，若有民眾陳情露天燃燒，環保局會立即派員查看，其取締標準除了要有露天燃燒的行為，且形成明顯的煙並造成空氣汙染，若僅燃燒卻沒有煙，則不構成取締要件。對於議員的建議，他也認同採堆置法的確不容易腐爛，破碎後將增加農業廢棄物的腐爛速度，環保局會與農業處討論未來可如何補助農民等方案。
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