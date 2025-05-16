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白沙屯媽進香落幕 寄放進香旗請於22日「開爐日」前領回

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮打包寄放的進香旗攜至朝天宮過爐，但媽祖回鑾安座後至今仍有大量進香旗未領回。圖／拱天宮提供
拱天宮打包寄放的進香旗攜至朝天宮過爐，但媽祖回鑾安座後至今仍有大量進香旗未領回。圖／拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香活動雖然已經結束數天，但廟方開放寄放的進香旗還有很多香燈腳尚未領回，拱天宮管委會公告請有寄放進香旗的信眾於22日「開爐日」前領回，逾期不負保管責任。

今年白沙屯媽進香吸引逾32萬人報名，且往返時程長達10天9夜，考量香燈腳需求，拱天宮特開放進香旗寄放服務；不過，11日媽祖回鑾安座後，目前仍有大批寄放的進香旗，放置在香客大樓餐廳尚未領回。

一般來說，進香旗應以戶為單位，請旗者為戶長請旗應先向白沙屯媽祖稟示，表明願意依循傳統參加進香活動，獲媽祖示筊之後，向廟方或附近商店選購進香旗，並在進香旗桿空白處，書寫上信眾姓名及住家地址，持進香旗向媽祖祭拜後在香爐上過爐。

媽祖回宮安座後，香丁腳應持香旗到拱天宮焚香稟明完整參加進香，祈求媽祖福蔭全年平安順遂，並將進香旗請回家收藏等待明年的進香。

管委會人員說，進香旗是神聖的，由於進香途中，香燈腳隨身攜帶若要盥洗如廁多有不便，因此出發前有很多人選則寄放，由拱天宮協助攜至朝天宮過爐，等媽祖回鑾安座後再領回。

但回鑾當天的人潮實在是太多，進出不易，才會有大量的頭旗還留置在香客大樓寄放處未領回，請有寄放進香旗的信眾，即日起至5/22「開爐日」前盡速領回，逾期不負保管責任。

拱天宮 白沙屯媽祖 進香

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