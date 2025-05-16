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即刻救援！竹北市免費接駁到竹市通學 下周一試辦啟動

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所宣布自5月19日起，啟動雙市黃金線的試辦性免費接駁交通運具。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所宣布自5月19日起，啟動雙市黃金線的試辦性免費接駁交通運具。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所宣布5月19日下周一起，啟動雙市黃金線的試辦性免費接駁交通運具，「即刻救援」來不及搭乘既有公共運具的學子。試辦期間將滾動式調整，並採階段性評估方式推進。

竹北市長鄭朝方表示，竹北有不少高中學子至新竹市就讀，長期以來受到家長表達意見，希望在主管機關尚難全面解決高中就近就學的情況下，能先協助減輕竹北學子每日往返雙市通學的壓力。

基於照顧竹北學子的初衷，竹北市公所編列50萬元，在有限資源下，安排溫馨接送的交通服務，為來不及搭乘既有運具如快捷九號等的學生，備下一個及時到校的安心選擇。此項試行服務將自5月19日啟動，持續至本學期結束。

雙市黃金線穿梭於竹北市、新竹市，現階段安排「雙市東」、「雙市西」兩條試營運路線，搭配45人座車輛，作為本學期的短期試點。「雙市東線」從高鐵新竹站、經水圳森林公園，至客家文化園區三站後前往竹市；「雙市西線」亦設有三處站點，由家樂福出發、經縣立體育館至喜來登飯店，再前往新竹市。兩班皆由早上6點45分同時發車、8點前抵達竹商與竹中兩校園，下午則於5點15分竹中發車，預計18點前完成反向返程。

不同於快捷九號，試行的接駁車輛以交通運具相較之下較為弱勢的新竹高商、新竹高中的學子為主，因為此兩校皆沒有火車站停靠，並需要轉車，抵達學校的時間成本更大，因此試辦以此線為優先實施。而雙市東西線均行經經國大橋、公道五路、水源街及南清公路，最終進入學府路後抵達學校。

竹北市公所主秘陳家緯提醒，本次服務採試營運模式，座位有限，且不提供站位。實際搭乘情形將視各站點人數現場狀況而定，未來本所將依據實際營運數據與學生回饋滾動調整，作為研擬未來常態化推動與擴大服務的重要參考依據。

雙市黃金線穿梭於竹北市、新竹市，現階段安排「雙市東」、「雙市西」兩條試營運路線，搭配45人座車輛，作為本學期的短期試點。圖／竹北市公所提供
雙市黃金線穿梭於竹北市、新竹市，現階段安排「雙市東」、「雙市西」兩條試營運路線，搭配45人座車輛，作為本學期的短期試點。圖／竹北市公所提供

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