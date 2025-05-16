桃園平鎮臨時站施作中 環南地下道5/23第三階段封閉
桃園鐵路地下化如火如荼施作中，為配合工程，平鎮區環南路地下道自去年8月24日起展開施工，陸續完成前2階段作業後，交通部鐵道局北區工程分局預計自5月21日起進入第3階段工程，自5月23日清晨6時起進入第3階段施工，屆時將封閉北端機車道及往宋屋方向的汽車外側車道。
交通組長王瑞程表示，環南路地下道第3階段工程，預計於5月21日上午9時起做刨鋪作業，轉換期約為3天。轉換期間將封閉雙向汽車內側車道，僅開放雙向機車道及外側汽車道供通行。自5月23日清晨6時起進入第3階段施工，屆時將封閉北端機車道及往宋屋方向的汽車外側車道。車輛通過施工區後，將以漸變方式於出口處恢復原有車道配置。
目前第1階段及第2階段均已順利完成，目前準備施作第3階段工程，預計今年9月完工，屆時將銜接振興路地下道工程。警方於拆除工程期間，除將派遣機動警力針對周邊交通加強疏導，維護交通秩序外，也籲請用路人提早改道行駛，替代道路可利用延平路、新德街及金陵路銜接振興西路通行，以避免耽誤行程造成不便。
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