苗栗大湖桃李、金針花季加昆蟲天敵導覽「三合一」明登場

苗栗縣大湖鄉的桃李產季到了，近年爆紅的金針花廊道目前也盛開，鄉公所特別在明天（17日）推出「5月農遊三重奏」系列活動，結合金針花季、農業教育與在地農特產，規畫多元有趣的體驗行程，邀民眾免費參與。

鄉公所表示，今年活動整合大湖特色景點與節令資源，打造三大主題活動，分別是「薑麻園市集農遊趣」桃李推廣、「大湖金針亮亮」賞花打卡及「天敵昆蟲導覽」活動，民眾可於5月17日安排一日遊，一次網羅大湖好吃、好玩的景點。

「薑麻園市集農遊趣」桃李推廣活動17日上午10點在薑麻園休閒農業區遊客中心旁的舞台舉辦，採取客語遊戲闖關集點方式，民眾在主舞台領取闖關卡後，可於市集中的8間在地店家任選3間完成集點任務，即可兌換限量200張、每張價值100元的折價券，還有100份客家米食可現場領取。這次市集在8個店家都可買到大湖薑麻園最有名的桃子、李子，讓遊客以客語體驗客庄氛圍，又能品嘗最美味的農特產品。

「大湖金針亮亮」賞花打卡活動選在金針花盛開的社寮角金針花廊道舉行，5月17、18日及 24、25日上午10點開放兌換100個保溫杯，遊客只需與金針花合影並將照片上傳至臉書標註 #大湖金針花，即可現場兌換限量保溫杯，明天下午2點，加碼再送100個保溫杯。

明天還同步安排「天敵昆蟲導覽」活動，由苗栗區農業改良場生物防治研究中心主辦，明天上午10點至下午4點開放民眾參與，透過專業導覽介紹天敵昆蟲與生物防治知識，只要現場為主辦單位指定的貼文按讚，就可兌換限量彩繪竹扇（上午150份、下午100份）。

鄉公所也特別規畫一日農遊攻略，建議民眾明天一早先登上薑麻園欣賞桐花與市集闖關，午間下山後到大湖市區品嘗客家小吃，到金針花廊道打卡拿好禮，再前往苗栗區農改場生物防治中心聽取昆蟲天敵解說導覽、兌換竹扇，並順遊大湖草莓文化館，一天行程豐富多元又不收門票，適合闔家參與。