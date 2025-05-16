白沙屯媽考驗運輸能量 陳品安：要一講再講讓中央聽清楚

白沙屯媽進香人數連年大爆量，今年創下近33萬香客報名的驚人數字 ，進香團所到之處都塞爆，也考驗鐵公路交通運輸能量，縣議員陳品安今天總質詢重提「海線雙軌化」，盼打通海線鐵路的任督二脈。

陳品安指出，今年香客人潮實在太多了，回鑾那天通霄火車站裡外都被塞爆，單軌路段運量受限， 站內鐵路警察、站外通霄分局警力維持秩序，兩邊警察都互喊不要再放人了，讓她覺得好笑，因此她重提海線雙軌化，希望了解台鐵辦理的進度，並能盡速完成，不要一拖再拖。

交通工務處長古明弘答詢指出，台鐵在2020年完成海線追分到成功站的雙軌化工程，也展開台中往苗栗海線雙軌工程可行性評估，但同年台鐵將重心轉移到花東路段的電氣化雙軌工程，斥資600億，預計2028年通車。

他指出，正巧今天台鐵也召開海線綜合規畫的工作會報，不過討論的是沙鹿站的配置和調整，苗栗海線有3段共約14公里長路段尚未雙軌化，但工程可能會擺在最後才辦理。

陳品安說，今年報名期間，就有外地香客求助說晚間沒有車班可回家，希望能在她的服務處借宿，這情況也讓服務處人員頭痛。今年進香，交通部要求台鐵、高鐵及相關單位規畫接駁車，希望這種方式能從特例變成常態，雙軌工程部分希望地方主動向中央反映，且要一講再講 ，讓中央能聽清楚地方的需求。

陳品安說，現在白沙屯已是全苗栗遊客造訪人數最多的大景點，連周六、周日都有眾多香客前來，但從台北搭高鐵到後龍苗栗高鐵站要1小時，再搭通往白沙屯的聯外公車，因為站站都停，也要1小時，許多人乾脆自己開車，使得白沙屯周邊停車困難，她現在周六日也不太敢駕車去白沙屯。