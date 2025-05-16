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竹市耶誕標案遭疑違預算法 市府將撤案避免爭議

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹市上網招標今年度耶誕活動，遭質疑巧立名目提高招標金額至1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800萬預算，時力竹市議會黨團昨開記者會抗議。圖／時代力量提供
竹市上網招標今年度耶誕活動，遭質疑巧立名目提高招標金額至1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800萬預算，時力竹市議會黨團昨開記者會抗議。圖／時代力量提供

新竹市府上網招標今年度耶誕活動，遭質疑巧立名目提高招標金額至1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800萬預算，時代力量市議會黨團昨抗議市府違反預算法規定，要求撤下標案。市府重申預算運用未違法，為避免爭議將撤案，重新調整活動計畫。

議員林彥甫說，去年審114年度預算時，多數議員認為聖誕活動預算從前年度560萬提高至1千萬太多，才決議刪減200萬，最終通過800萬預算。然而，上周市府上網招標「國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」，招標金額高達1150萬，所多出的350萬，違反預算法中明訂，遭刪減預算不得流用的規定。

他說明，預算進入黨團協商時，時力主張刪減國際IP預算，後來市府解釋要結合電玩IP圖像推廣觀光景點，才讓預算依原額500萬元通過。如今市府卻掛羊頭賣狗肉，擅自結合國際IP、耶誕活動為「國際IP暨聖誕活動」，電玩圖像IP直接被消失，無視要推廣科技與電玩產業的計畫目標。

議員廖子齊指出，預算法第63條明訂「經審議刪除或刪減之預算項目，不得以其他名目流用」，而第96條明訂地方政府依法應準用本法相關規定。若市府認為原預算不足，應依法提追加預算案，經議會審議通過後，方可執行相關支出。

市府城銷處說明，考量原年度預算書中已分別列兩個獨立活動計畫，基於活動整合效果，嘗試將兩案合併辦理，並於執行上嚴格控管經費來源及使用範圍，確保不發生經費互相流用，亦無違反預算法。

不過，市府也理解合併執行恐引發外界對總經費增加的疑慮。為免爭議、尊重議會職權並落實預算紀律，將撤回此次標案，重新調整活動內容與預算結構整，確保各項作業均符合法定程序與預算規定。

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