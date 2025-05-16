老屋耐震不足 苑裡、造橋衛生所將重建

因建物逾使用年限且耐震不足，苗栗縣政府爭取衛福部國民健康署補助，各獲得核定7250萬元經費，將辦理苑裡及造橋衛生所重建，造橋衛生所將原地重建，苑裡衛生所將搬遷至苑東里新建，未來將規畫整合幼兒照顧及老人福利資源。

縣府衛生局表示，因造橋、苑裡兩地衛生所建物使用年限超過30年，且建築物耐震力不足，經衛福部盤點各地衛生所狀況後，兩地各獲得核定7250萬元補助重建。

其中，苑裡衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需，另由縣府斥資2千餘萬向國產署購地，新址位於苑裡鎮苑東里，而造橋衛生所則因空間足夠，採取原地重建。

社會處指出，縣府積極推動公幼托育服務，建議資源整合，運用新建空間來規畫設置小型親子館、臨時幼兒托育等，民眾前往衛生所接受服務時，親子也能就近使用新廳舍空間，相關計畫仍討論中。

另外，造橋鄉老年人口多，鄉長徐連斌建議新建衛生所納入銀髮族照顧等資源，讓長輩前往衛生所時，也能得到充分的老人福利照顧。