聽新聞
0:00 / 0:00

老屋耐震不足 苑裡、造橋衛生所將重建

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮衛生所建物使用年限超過30年，建築物耐震能力不足，將另地重建。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣苑裡鎮衛生所建物使用年限超過30年，建築物耐震能力不足，將另地重建。記者吳傑沐／攝影

因建物逾使用年限且耐震不足，苗栗縣政府爭取衛福部國民健康署補助，各獲得核定7250萬元經費，將辦理苑裡及造橋衛生所重建，造橋衛生所將原地重建，苑裡衛生所將搬遷至苑東里新建，未來將規畫整合幼兒照顧及老人福利資源。

縣府衛生局表示，因造橋、苑裡兩地衛生所建物使用年限超過30年，且建築物耐震力不足，經衛福部盤點各地衛生所狀況後，兩地各獲得核定7250萬元補助重建。

其中，苑裡衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需，另由縣府斥資2千餘萬向國產署購地，新址位於苑裡鎮苑東里，而造橋衛生所則因空間足夠，採取原地重建。

社會處指出，縣府積極推動公幼托育服務，建議資源整合，運用新建空間來規畫設置小型親子館、臨時幼兒托育等，民眾前往衛生所接受服務時，親子也能就近使用新廳舍空間，相關計畫仍討論中。

另外，造橋鄉老年人口多，鄉長徐連斌建議新建衛生所納入銀髮族照顧等資源，讓長輩前往衛生所時，也能得到充分的老人福利照顧。

延伸閱讀

逾使用年限且耐震不足 苗縣苑裡、造橋衛生所將重建

光頭男童僅吃一塊麵包 屏縣社會處訪視未發現不當對待

光頭男童與大人用餐只吃小塊麵包疑遭虐 屏縣社會處籲：守護童隱私

苗栗海線下大雨 白沙屯媽返抵通霄、苑裡變毛毛雨...人潮塞爆台1線

相關新聞

首班車南北不同步、末班車時間太早 桃捷允調整

桃園捷運今年3月起試辦清晨5時30分從台北車站A1站發車的直達加班車，但中壢A22老街溪站仍維持早上6時才發車，形成「北...

桃捷近年營運轉盈 員工流失危機仍未解

桃園捷運公司近2年終於轉虧為盈，但流動率高依舊無解，年離職率超過1成，甚至有單位3名科長都出缺，遭質疑影響營運安全，在職...

老屋耐震不足 苑裡、造橋衛生所將重建

因建物逾使用年限且耐震不足，苗栗縣政府爭取衛福部國民健康署補助，各獲得核定7250萬元經費，將辦理苑裡及造橋衛生所重建，...

竹市耶誕標案遭疑違預算法 市府將撤案避免爭議

新竹市府上網招標今年度耶誕活動，遭質疑巧立名目提高招標金額至1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800萬預算，時代...

白沙屯媽考驗運輸能量 陳品安：要一講再講讓中央聽清楚

白沙屯媽進香人數連年大爆量，今年創下近33萬香客報名的驚人數字 ，進香團所到之處都塞爆，也考驗鐵公路交通運輸能量，縣議員...

全國毒性化學物災害推演 桃園首次導入美國ESF緊急支援

113至114年度全國毒性及關注化學物質災害防救演練暨114年桃園市災害防救演習兵棋推演，今下午舉行，桃園市副市長蘇俊賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。