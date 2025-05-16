桃捷近年營運轉盈 員工流失危機仍未解

桃園捷運公司近2年終於轉虧為盈，但流動率高依舊無解，年離職率超過1成，甚至有單位3名科長都出缺，遭質疑影響營運安全，在職員工加班代班易過勞，形成惡性循環。桃捷坦言，近年各地捷運公司相互挖角激烈，公司將逐年調整待遇，持續與員工座談聽取心聲。

受疫情影響，桃捷曾在2022年底累積虧損達37.06億元，疫情趨緩後，因邊境管制開放加上實施TPASS通勤月票，運量人次及客運收入大幅回升，近2年度盈餘達1.24億元及5.23億元，今年截至4月盈餘3.75億元，累積虧損降低為26.83億元。

但員工流動率高引發議員們質疑。議員黃婉如直言，日前參加婚禮，不約而同遇到4名從桃捷離職的人員，令她疑惑「為何人事變動會這麼大？」

議員謝美英表示，桃捷年離職率超過10%，今年邁入第15年，人力流失狀況依舊；桃捷曾挨批「外行領導內行、派系干擾」，導致人員流動頻繁，如今董事長、總經理雖以專業掛帥，離職率仍居高不下。

謝美英指出，桃捷目前有1個單位中，1名科長出缺、2名科長請辭，另一股12名編制僅剩7人，「一般私人公司怎麼會允許發生？」何況桃捷肩負疏運重任，人才流失影響營運安全，人手不足狀況下，在職員工加班代班恐衍生過勞。

謝美英認為，桃捷年年招考，淪為「員工訓練所」面臨挖角戰，應盡快向其他縣市借鏡取經，呼籲綠線捷運明年通車在即，負擔將更吃重，務必對症下藥，留住人才。

桃捷總經理莊英震表示，經比較雙北捷運公司待遇後，目前依職類畫分，基層人員約低雙北1.3%，中高階人員則約低8%至10%；近2年陸續調薪4%至5%，2023年7月起也調升夜點費，大夜班津貼從300元調為400元，常年大夜調升至470元；對於同業特早班另補助交通費，桃捷將研議提高相關津貼。

中捷公司表示，面對人力市場缺工與人才流失挑戰，積極提升員工福利，2024年整體調薪幅度從7%到20%，並調升夜點費、新增危險加給；也致力營造友善職場環境，開辦家庭日、職場互助教保中心，提高員工留任意願。