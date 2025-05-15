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全國毒性化學物災害推演 桃園首次導入美國ESF緊急支援
113至114年度全國毒性及關注化學物質災害防救演練暨114年桃園市災害防救演習兵棋推演，今下午舉行，桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，桃園市毒化物列管場所約700處，數量是全國最多，面對高度風險，更需用最周全的規畫及完整的管理來強化預防與應變機制。
蘇俊賓說，桃園市政府長期與環境部及化學物質管理署保持密切合作，強化各項毒化物管理作為，並建立聯防機制，倘若災害難以避免，也能迅速整合軍、民、公部門資源，啟動緊急應變，涵蓋醫療、救護、交通、安置及環境復原等層面，將災損降至最低。
蘇俊賓表示，毒化災系列演習共分為研討會、兵棋推演、實兵演練及檢討會四大階段，現已進入第二階段，這次推演是比照實戰等級的全方位檢視，透過隨機應變的模擬場景，讓各單位身歷其境，從中發現應變流程的潛在漏洞與待強化作為，進一步完善整體防救體系。
行政院政務委員季連成說，演習核心在於「驗證」平時整備與訓練成果，分為防災、救災與復原三大階段，缺一不可，尤以復原階段的民眾安置與工廠重建更具挑戰性。行政院考評小組將全程參與並提供專業觀察，期許桃園建立高標準演練模式，作為全國參考。
環保局表示，本次兵棋推演採「情境下達與應變處置」交換方式，模擬災害情境並分設事故現場、前進指揮所、區級應變中心、前進協調所及市級災害應變中心等五個層級，讓參演人員就「啟動應變組織」、「檢討人力需求」、「落實任務分工」及「進行課題處置」等項目進行演練。也首次於市級災害應變中心導入美國ESF緊急支援功能分組方式，作為未來桃園市災害應變作業試行架構的嘗試。
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