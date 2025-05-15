苗栗議員陳品安將生第二胎 為年輕夫妻請命爭福利

苗栗縣議員陳品安月底將生產，今天仍大腹便便到議會參加總質詢，並針對縣內生育津貼、育兒資源及教育等議題提出質詢，她認為縣府今年提高生育津貼到每胎2萬元，但其他縣市已逐漸追上，苗栗的生育津貼吸引力也大降。

縣長鍾東錦強調不只生育津貼，縣府也關注生育後的各個面向，希望讓年輕家長「敢生、多生」，增加苗栗人口。

陳品安指出，這些年她看到縣府致力提高生育津貼，從6000到1萬，再到今年的2萬，但其他縣市也已追上，以新竹市為例，每胎都3萬元，希望縣府預算在可行的情況下，或財劃法通過後，苗栗縣二胎以後都再提高生育津貼，給勇於生子的年輕家長鼓勵，她有朋友已生了5胎，縣府應該頒發「增產報國」的獎狀。

陳品安也針對縣內臨托、公托及幼兒園等育兒資源議題提出建議。她指出，縣府推出臨托立意良善，但每月上限10小時，周休二日假期，她一天就用完，晚上還是得回家顧孩子，夫妻想兩天一夜出遊都沒辦法，這讓縣長提供年輕夫妻出遊的美意打折，臨托方案應滾動檢討提供多元服務。

社會處長張國棟表示，今年臨托每小時收費300元，其中150元由縣府補助，家長自付金額比去年已降低，但縣長還是認為對家長的補助仍不足，至於每月10小時的上限，目前社會處已研議簽辦，每年總量仍維持120小時，但實施方式會彈性調整。