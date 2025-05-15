首班車南北不同步、末班車時間太早 桃捷允調整

桃園捷運今年3月起試辦清晨5時30分從台北車站A1站發車的直達加班車，但中壢A22老街溪站仍維持早上6時才發車，形成「北快南慢」的不對等現象。民代今呼籲，A1站與A22站首班車發車時間應統一調整為5時30分「好人做到底」。對此，桃園捷運公司允諾將再精進列車調度。

桃園捷運公司今至議會工作報告，議員黃敬平說，今年3月起試辦清晨5點半從台北車站A1站發車的直達加班車，成功回應早班機與機場園區通勤需求，但A22老街溪站卻仍維持早上6點才發車。

他指出，A1站能提早半小時發車，中壢端的A22老街溪站應該也要同步，桃園是國門城市，服務品質不能只做一半，認為機場捷運身為連接雙北與桃園的重要幹線，應該平衡雙向發車需求，否則形同打折服務。

黃敬平也提到，桃捷的末班車發車時間，是全台五都有捷運的城市當中，最後一班車發車時間最早就收班的捷運，晚間11點35分就末班車；反觀高雄捷運末班車發車時間可達午夜0點38分，台北捷運午夜0點40分，新北、台中亦均超過午夜12點；若桃捷末班車能延後收班發車時間至11點50分，將更能滿足夜間通勤與要趕赴機場搭紅眼航班旅客的交通需求。

桃捷公司運務處表示，列車迴送機廠駐車時間影響夜間軌道區第三軌斷電後開放作業的時間、夜間可供檢修軌道保養時間平均僅約3小時的作業時間等因素，增班將會壓縮維護時間，會再精進研究列車調度。