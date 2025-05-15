累積虧損大降10億元 桃捷人才流動率高仍無解挨批

先前虧損連連的桃園捷運公司近2年終於轉虧為盈，但流動率高問題依舊無解，每年離職率超過1成，甚至有單位3名科長都出缺，遭質疑影響營運安全，在職員工加班代班更容易過勞，形成惡性循環。桃捷坦言，近年各縣市捷運公司之間挖角激烈，公司會逐年調整待遇，並持續與員工座談聽取心聲。

受新冠肺炎疫情影響，桃捷曾在2022年底累積虧損達37.06億元，疫情趨緩後，由於邊境管制開放加上實施TPASS通勤月票，運量人次及客運收入大幅回升，近2年度盈餘分別達1.24億元及5.23億元，今年1至4月也達盈餘3.75億元，累積虧損已降低為26.83億元。

不過桃捷員工流動率高，引發多位議員質疑。議員黃婉如直言，日前參加一場婚禮，不約而同遇到4位從桃捷離職的人員，令她疑惑「營運才幾年，為什麼人事變動會這麼大？」

議員謝美英表示，桃捷公司從成立之初就被批評流動率高，每年離職率超過10％，今年邁入第15年，人力流失狀況依舊；桃捷過去挨批外行領導內行、派系干擾，導致人員流動頻繁，如今董事長跟總經理專業掛帥，離職率卻仍居高不下。

謝美英指出，桃捷目前有1個單位1名科長出缺、2名科長請辭，另一個12人的股也只剩7人，「一般私人公司怎麼會允許發生這樣的事？」何況桃捷公司肩負疏運重任，人才流失恐影響營運安全，人手不足狀況下，在職員工加班代班，也會衍生過勞問題。

謝美英表示，桃捷公司為補人事缺口，幾乎年年招考，淪為「員工訓練所」，面臨挖角戰，應盡快向其他縣市借鏡取經，尤其綠線捷運明年通車在即，桃捷公司負擔將更吃重，務必對症下藥，留住人才。

桃捷回應，公司近2年離職原因統計，以個人因素中「另有他就」、「通勤距離」、「健康欠佳」等3項最高，其次為「薪資福利未符期待」，再者為「工作負荷較重」。

桃捷總經理莊英震表示，經比較雙北捷運公司待遇後，目前依職類畫分，基層人員約低雙北1.3%，中高階人員則約低8%至10%；桃捷近2年已陸續調薪4至5%，2023年7月起也辦理調升「夜點費」，大夜班津貼由300調為400元，常年大夜調升至470元；對於同業特早班另有交通費補助100元，桃捷也將研議提高相關津貼。