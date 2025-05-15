苗栗戶政所新人婚照空間老舊被嫌棄 民政處研議改善

苗栗縣議員葉忠倫今天總質詢時，認為縣內目前各鄉鎮市戶政事務所在新人辦理結婚登記時，所內一角會提供背板讓新人拍照留念，但設計樣式較少，也未上網，苗栗縣有許多不同特色，建議開闢一間專供新人拍照的空間；民政處長巫恒昭表示縣內戶政所大多是老舊建築且空間小，婚照背景圖案會盡快配合上網。

葉忠倫指出，新竹有朋友要結婚，問他苗栗有沒有較具特色的拍照背板，如果有會想來拍照，但他上網查不到戶政所提供相關資訊，後來向民政處查詢到幾種圖案，但與外縣市比較，設計質感還是有落差，他希望戶政所能上網公告，也方便新人事先準備適合的道具或穿搭，拍出優美的婚照留念；苗栗各鄉鎮有豐富的特色，建議可利用類似小型會議室的空間作為新人拍照專屬區，也可呈現縣內各地特色。

民政處戶政科表示，縣內18鄉鎮市多屬老舊建築，除了新建的頭份戶政所有較大空間設有固定拍照區，其他戶政所幾乎都沒有多餘空間，有的所僅有一面白牆，但也是洽公民眾等候區，為提供新人服務，婚照背景幾乎都是用捲軸式的布縵，彈性提供新人拍照，也會準備花束、娃娃，拍完就收起。

戶政科表示，感謝議員的提醒，目前各戶政所都有提供拍照區服務，也會告知每對來辦結婚登記的新人有這項服務；至於固定空間，縣府會請各戶政所檢視，能否「擠」出部分空間規畫拍照區，此外也會盡快將資訊上網公告。