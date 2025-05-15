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竹縣尖石五月桃迎豐收 17日晚會推廣原民產業

中央社／ 新竹縣15日電

竹縣尖石鄉公所今天說，玉峰村山林間的五月桃正值產季，約有16公頃桃園迎豐收，為協助農民促銷，17日辦五月桃晚會，結合部落文化展演、原民音樂等，讓民眾認識原民產業。

尖石鄉公所今天發布新聞稿指出，尖石鄉五月桃面積約16公頃，年產量超過20噸，而五月桃果型飽滿、色澤粉嫩、香甜多汁，甜度適中，是地方具代表性的特色農產之一。

鄉長曾國大接受媒體訪問表示，為協助在地果農拓展銷售通路、提升品牌能見度，日前也辦理相關行銷活動，透過質小農設攤展售，並安排原住民的傳統歌舞等演出。

他表示，五月桃的口感吃起來清脆香甜，很受消費者喜歡，而為延續推廣熱度，並活絡地方經濟與旅遊人潮，17日晚間於玉峰村玉峰大橋旁舉辦「五月桃晚會」，民眾免費參加。

曾國大說，五月桃晚會活動結合互動體驗與在地風味餐、原住民音樂等，讓民眾在山城夜色與果香四溢中，感受部落熱情與文化魅力，也更認識原鄉部落產業。

原住民 尖石鄉 音樂

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