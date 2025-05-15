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竹市標靶式科技執法移至西大路、中華路 6/16實施

中央社／ 新竹市15日電

新竹市警察局指出，因西大路與文昌街口、中華路二段與林森路口行人事故頻發，近日已將標靶式科技執法設備移至該2處路口，即日起至6月15日為宣導期，16日起正式執法。

竹市警察局今天發布新聞稿表示，去年10月啟用標靶式科技執法後，針對「車輛未停讓行人」的違規行為，於竹市成功路與成功路65巷口、中華路與長興街273巷口進行執法，交通事故顯著減少。

市警局指出，西大路與文昌街口、中華路二段與林森路口行人事故頻發，警局將把標靶式科技執法設備遷移至該2處路口，加強執法取締，提升駕駛人尊重行人路權觀念。

新聞稿中，竹市警局交通警察隊表示，考量路口特定目標事故及違規情況已有改善，決定將科技執法設備移至行人事故頻發的路口，以持續推動行人友善政策，新執法點宣導期即日起至6月15日止，16日起正式實施執法。

交通隊表示，將持續檢討與滾動調整執法地點，若某路口的事故或違規行為改善，設備將轉移至其他易肇事路段，用科技設備改善強化路口交通安全。

交通事故 科技執法 行人

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