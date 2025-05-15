50場竹北市民免費課程 首場名廚父子教做鮮蝦米粉湯

新竹縣竹北市公所打造「竹北大師講堂」市民專屬免費課程，50場次涵蓋幸福心靈、美學生活、教育養成、與市民運動等系列。首場大師講堂以「市民料理」為題，邀請知名型男主廚吳秉承父子檔利用新竹名產教學生活家常菜，吸引不少主婦參與。

竹北市公所指出，在竹北市民熱烈敲碗期盼下，第二年的「大師講堂」全面再進化，起手式即推出「1+1味蕾專場」，以最貼近生活的家常食材為主角，邀請電鍋型男吳秉承主廚與兒子吳宇強，聯手竹北市長鄭朝方，運用新竹名產米粉及西區拔仔窟在地產銷班最新鮮的白蝦，聯袂上陣料理出地方風味「鮮蝦米粉湯」。

鄭朝方表示，今天推薦的家常料理，雖取材自日常，但食材絕不凡，因為裡面所使用的蝦子，曾榮登法國米其林指南專輯報導。而上周米其林才剛公布擴大評選版圖，正式將新竹縣納入美食評鑑範圍，可見美食不僅是味蕾的饗宴，更是認識地方文化的書卷。「竹北大師講堂」就是將文化以各種多元形式，為市民朋友注入知識與生活美學的力量。

鄭朝方透露，第二場為兩位大師強強聯手，國際鋼琴大師嚴俊傑與知名YTR「我是江老師」聯袂的「音樂專場—生活有樂事：黑白鍵與指間的對話」，將於5月24日於遠東百貨竹北店8樓合奏共鳴，新型態的大師講堂絕不可錯過，預計於明天5月16日（周五）中午12點30分開放報名，請市民朋友逕上報名網站 https://reurl.cc/vQKrvN 及粉專查詢。