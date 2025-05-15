逾使用年限且耐震不足 苗縣苑裡、造橋衛生所將重建

因建物逾使用年限且耐震不足，苗栗縣政府爭取衛生福利部國民健康署補助，各獲得核定7千250萬元經費，將辦理苑裡及造橋衛生所重建；其中，造橋鄉衛生所將原地重建，苑裡鎮衛生所將搬遷至苑東里新建，未來並將規畫整合幼兒照顧及老人福利資源。

縣府衛生局表示，因造橋、苑裡兩地衛生所建物使用年限已超過30年，且建築物耐震能力不足，經衛福部盤點各衛生所狀況後，兩地衛生所各獲得核定7千250萬元補助重建。

其中，苑裡鎮衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需，另由縣府花費二千餘萬向國產署購地，新址位於苑裡鎮苑東里，而造橋鄉衛生所則因空間足夠採取原地重建。

縣府社會處指出，縣府積極推動公共幼兒托育服務，建議資源整合，盼能運用新建衛生所空間，規畫設置小型親子館、臨時幼兒托育等，讓民眾前往衛生所接受服務時，親子也能就近使用新廳舍空間，目前相關計畫仍在討論中。

另外，由於造橋鄉老年人口多，鄉長徐連斌也建議新建衛生所可納入銀髮族照顧等資源，讓長者前往衛生所也能得到更充分的老人福利照顧。