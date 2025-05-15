苑裡市場歷史建築自籌預算宣告到位 預定20日辦理動土

苗栗縣苑裡鎮公有市場因遭祝融災後重建，其中歷史建築修復再利用案雖爭取到文化部補助6300萬元，原被鎮代會擱置的自籌款預算終在這次定期會最後一天解封，公所也迅速於昨天完成工程決標作業，預計20日辦理動土。

苑裡鎮公有市場新建工程正如火如荼按進度施工中，但被燒毀的舊市場殘垣斷壁經提報文化部歷史建築修復再利用案，雖獲補助6300萬元，但仍需3000多萬自籌款，鎮民代表會認為太高，因此擱置鎮公所提案。

修復計畫遭鎮代會卡關，鎮公所再向客委會爭取獲2463萬元補助確定，上周五鎮代會定期會最後一天，也終同意自籌900多萬元預算案。

公所表示，公有市場新建工程原定本月20日辦理上梁儀式，如今歷史建築修復再利用案經費得以問題解決，原保留發包的工程於14日順利辦理決標作業，進程得以趕上，將配合市場新建工程上梁儀式辦理動土。

鎮長劉育育表示，在公所全體團隊的不懈努力說明下，苑裡鎮代會附帶決議通過預算，而中央的文化部、客委會等部會相繼挹注經費，來降低地方自籌款後，公所通過最後一道預算程序，讓重建市場歷史建築的最後預算，宣告到位。