快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

苑裡市場歷史建築自籌預算宣告到位 預定20日辦理動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公有市場災後重建的歷史建築修復再利用案，最後自籌預算宣告到位，預定20日辦理動土。圖／本報資料照片
苑裡鎮公有市場災後重建的歷史建築修復再利用案，最後自籌預算宣告到位，預定20日辦理動土。圖／本報資料照片

苗栗縣苑裡鎮公有市場因遭祝融災後重建，其中歷史建築修復再利用案雖爭取到文化部補助6300萬元，原被鎮代會擱置的自籌款預算終在這次定期會最後一天解封，公所也迅速於昨天完成工程決標作業，預計20日辦理動土。

苑裡鎮公有市場新建工程正如火如荼按進度施工中，但被燒毀的舊市場殘垣斷壁經提報文化部歷史建築修復再利用案，雖獲補助6300萬元，但仍需3000多萬自籌款，鎮民代表會認為太高，因此擱置鎮公所提案。

修復計畫遭鎮代會卡關，鎮公所再向客委會爭取獲2463萬元補助確定，上周五鎮代會定期會最後一天，也終同意自籌900多萬元預算案。

公所表示，公有市場新建工程原定本月20日辦理上梁儀式，如今歷史建築修復再利用案經費得以問題解決，原保留發包的工程於14日順利辦理決標作業，進程得以趕上，將配合市場新建工程上梁儀式辦理動土。

鎮長劉育育表示，在公所全體團隊的不懈努力說明下，苑裡鎮代會附帶決議通過預算，而中央的文化部、客委會等部會相繼挹注經費，來降低地方自籌款後，公所通過最後一道預算程序，讓重建市場歷史建築的最後預算，宣告到位。

文化部 歷史建築

延伸閱讀

台中港新亮點！日式副首長宿舍11月開放 預期有精緻餐飲和包場婚禮

山林水財報／第1季 EPS 0.92元 手握百億工程案量

投85線平靜橋復建工程 不再遇風災成孤島

提報文資搶救命運大不同！ 嘉義老戲院暫列文資 興中市場拆除

相關新聞

苑裡市場歷史建築自籌預算宣告到位 預定20日辦理動土

苗栗縣苑裡鎮公有市場因遭祝融災後重建，其中歷史建築修復再利用案雖爭取到文化部補助6300萬元，原被鎮代會擱置的自籌款預算...

桃園19、20日20.5萬戶停水16至23小時 6.9萬戶減壓

桃園市經發局表示，日前發布自來水公司二區處19日（周一）至20日辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等五合一工程」，停水1...

耶誕活動招標遭疑違反預算法 竹市府：預算運用未違法

新竹市府上周上網招標今年度耶誕活動，市議員質疑擅自巧立名目提高招標金額至1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800...

桃議員關切新版財劃法 憂中央補助縮水

新版財政收支劃分法尚未實施，桃市多名議員昨質疑，中央補助未來恐大幅減少，加劇地方建設負擔，財政局長歐美鐶強調，市府錢一定...

竹市科技執法 西大、林森路口取締榜首

新竹市地狹人稠，交通違規多，市府近年陸續在34處易肇事路口設置「科技執法」取締違規，今年1月至4月以西大路與林森路口63...

苗縣盤點公立納骨塔 協調區域共享

苗栗縣6個鄉沒有公立納骨塔，若要使用外鄉鎮公立納骨塔，收費是當地居民的2至5倍，縣長鍾東錦認為「賣隔壁又不是賣共匪」，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。