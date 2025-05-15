桃園19、20日20.5萬戶停水16至23小時 6.9萬戶減壓

桃園市經發局表示，日前發布自來水公司二區處19日（周一）至20日辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等五合一工程」，停水16至23小時不等，影響約20萬用戶，今天進一步公布31處飲用水供水站，方便民眾就近取水，各供水站開放時間為5月19日8時起。

經發局說明，這次大範圍停水時間預定從19日上午8時起，至20日上午7時止，最長停水為23小時，影響區域包括桃園市龜山、蘆竹、大園、桃園及八德區；新北市影響區域為林口、泰山及五股區。

桃園市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9里、八德區16里，停水16小時約4.9萬戶，大園區4里及桃園區11里約2萬戶停水18小時；桃園區23里、龜山區20里及蘆竹區7里，約13.6萬戶停水23小時，桃園區另有32里降壓18小時，影響約6.9萬戶。

副市長王明鉅表示，已請水務局與上述停水範圍內的區公所評估視地方需求，停水前12小時就開放備用水井及公有水井共26口，今天也公布台水公司二區處31處飲用水供水站地圖點位及停水等資訊，民眾可以搜尋台灣自來水公司停水公告查詢系統。

經發局表示，這次大範圍停水主要是台水公司二區處辦理大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程，另因應桃園區小檜溪重劃區用戶數急速成長，辦理桃園區中山東路至小檜溪重劃區送水管工程，為避免重複停水，合併辦理共5項相關工程。

經發局長張誠說，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，先前由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規畫停水範圍設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

停水影響戶數約20.5萬戶，另降壓影響戶數6.9萬戶，各區停水里別：

龜山區福源、幸福、山頂、山德、山福、新興、新路、陸光、中興。

八德區陸光里、大成里廣福路，與大同、大智、大正、大福、大宏、大慶、廣隆、茄苳、高明、高城、大勇、永豐、大榮、大義里。停水時間為19日8時起至24時，合計16小時。

大園區三石里、大海里、竹圍里、菓林里。桃園區大有里、汴洲里、三元里、三民里、忠義里、青溪里、春日里、會稽里、檜樂里、大業里、福元里。停水時間19日上午8時至20日凌晨2時，合計18小時。

桃園區中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、大業里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里。

龜山區龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學）；蘆竹區瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。

停水時間19日上午8時至20日上午7時，合計23小時。

降壓區域：桃園區中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、大林里、成功里、文中里、文化里、文昌里、文明里、朝陽里、東埔里、東山里、東門里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里。降壓時間19日上午8時至20日凌晨2時，共18時。