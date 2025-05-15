耶誕活動招標遭疑違反預算法 竹市府：預算運用未違法

新竹市府上周上網招標今年度耶誕活動，市議員質疑擅自巧立名目提高招標金額至1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800萬預算，時代力量市議會黨團今開記者會，抗議市府藐視議會決議、違反「預算法」規定，要求市府立即撤下該標案，回歸預算相關規定及計畫用途。市府重申，預算依法運用並未違法，不過，為避免爭議將撤案調整活動計畫。

市府城銷處表示，市府日前招標「2025新竹市國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」經費運用事宜，辦理初衷是希望為市民打造一場具創意與溫馨氛圍的耶誕活動，進一步帶動地方觀光與商圈人潮。

城銷處說，考量原年度預算書中即已分別列有兩個獨立活動計畫，市府基於整體活動整合效果，嘗試將兩案合併辦理，並於執行上嚴格控管經費來源及使用範圍，確保不發生經費互相流用，亦無違反預算法第63條所定「不得以其他計畫經費流用」的規定。

不過，市府也充分理解，合併執行方式可能引發外界對活動總經費增加的疑慮。為避免爭議、尊重議會職權並落實預算紀律，市府將主動撤回本次標案，將針對活動內容與預算結構重新檢討與調整，確保各項作業均符合法定程序與預算規定，同時兼顧市民期待與活動品質。

市議員林彥甫說，去年議會審議114年度預算時，多數議員認為市府將聖誕活動預算從113年度的560萬提高至1000萬太多，所以決議刪減200萬，最終通過800萬預算。然而，上周市府上網招標「國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」，招標金額卻高達1150萬，比議會通過的預算多出350萬，明顯違反預算法中明訂，遭刪減的預算不得流用的規定。

林彥甫說明，當預算進入黨團協商時，時代力量就主張要刪減國際IP預算，後來市府說是要結合電玩IP圖像來推廣十七公里海岸線等觀光景點，才讓預算依原金額500萬元通過。如今市府卻掛羊頭賣狗肉，擅自把國際IP跟耶誕活動參在一起變成「國際IP暨聖誕活動」，電玩圖像IP直接被消失，根本是藐視議會，也無視要推廣科技與電玩產業的計畫目標。

市議員廖子齊指出，預算法第63條明訂「經審議刪除或刪減之預算項目，不得以其他名目流用」，而第96條明訂地方政府依法應準用本法相關規定。預算是議會對行政機關的監督工具，市府應尊重議會的預算審議結果。若市府認為原預算不足，應依預算法第79條規定，提出追加預算案，經議會審議通過後，方可執行相關支出。