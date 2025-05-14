苗縣盤點公立納骨塔 協調區域共享

苗栗縣6個鄉沒有公立納骨塔，若要使用外鄉鎮公立納骨塔，收費是當地居民的2至5倍，縣長鍾東錦認為「賣隔壁又不是賣共匪」，要求民政處盤點並協調區域共享，並為殯葬管理條例新制，中低收入戶治喪免費使用預作準備。

立法院5月9日三讀通過殯葬管理條例修正草案，明訂中低收入戶治喪免費使用公立的火化場及骨灰（骸）存放設施，實施時間待中央核定。鍾東錦昨主持縣務會議，指示民政處主動督導各公所修訂自治條例，盤點可供存放空間，也請社會處、原住民族及族群發展處等研訂完善配套、加強宣導。

不過，苗栗縣大湖、南庄、三灣、頭屋、銅鑼、獅潭目前沒有公立納骨塔，鍾東錦認為，新制如果施行，新增中低收入戶治喪使用免費，恐怕無處可放，民政處要預做準備，落實照顧弱勢。

鍾東錦也發現，縣內12個鄉鎮市設有公立納骨塔，針對外地民眾收費2到5倍不等，呼籲各鄉鎮市基於資源區域共享、降低收費標準。

民政處初步腹案，請頭份市支援南庄、三灣，公館支援大湖、獅潭，三義支援銅鑼，頭屋到公館或苗栗市，並進一步協調相關公所，修訂自治條例收費標準部分，提交代表會審議。